Benzema à l'AFP: "Je sens l'atmosphère autour de moi, c'est parfait"

Ravi d'une adaptation "faite super vite" et d'une relation "facile" avec Kylian Mbappé, le Ballon d'Or présent "dans un coin de la tête", Karim Benzema sent une "atmosphère" positive autour de lui depuis son retour en équipe de France, dit-il vendredi dans un entretien à l'AFP.

Q: Retrouver les vestiaires et le maillot des Bleus mercredi contre le pays de Galles, c'était comment?

R: "Beaucoup d'émotion, de la joie de revenir en équipe de France et de jouer au foot. Les émotions montent crescendo. Je suis content d'arriver sur le terrain, de bien me sentir et de jouer au ballon. Il y a eu beaucoup d'émotions, que ce soit la Marseillaise, mettre le maillot de l'équipe de France à nouveau, être sur le terrain avec les copains et prendre du plaisir."

Q: On vous a vu multiplier les clins d'oeil et les sourires avec vos partenaires. Vous étiez un peu en stage d'intégration ou de réintégration ?

R: "Non, pas d'intégration. C'est sûr que ça fait un moment qu'on n'a pas joué ensemble, enfin que je n'ai pas joué avec ce groupe-là. Mais je connaissais pas mal de joueurs, pratiquement tout le staff. Cela s'est fait super vite et là je me sens super bien (sourires)."

Q: Parmi les visages connus, il y a celui d'Antoine Griezmann. La crainte de se marcher sur les pieds avec lui sur le terrain était réelle ?

R: "Je pense qu'à ce niveau-là, tu ne peux pas te marcher sur les pieds, ce n'est pas possible. Il joue au Barça, je joue au Real, on a assez de technique et de vision pour ne pas se marcher dessus. Bien sûr, on aime bien avoir le ballon dans les pieds, mais on peut aller dans la profondeur aussi, on peut bouger. Le plus important, c'est de ne pas être les deux au même endroit. Mais se marcher dessus, non."

Q: C'est ça, le "beau football" dont vous avez parlé ?

R: "Oui, mettre beaucoup de mouvement, bouger, jouer en une touche ou deux, être décisif, être présent dans la surface pour marquer des buts, avoir des occasions, aider l'équipe à défendre, faire tout !"

Q: Le penalty qu'il vous laisse tirer, c'était un cadeau empoisonné ?

R: "Non, tout le monde loupe des penalties. Trouve-moi un joueur qui ne va pas en louper un ! C'est rien, c'est un match amical, je vais les travailler de plus en plus. Ce n'est pas un souci. Ce qui peut en être un, c'est de ne pas avoir d'occasions et de tirer zéro fois au but. Créer des occasions, être dans le tempo, ça c'est ce qu'il faut."

Q: Avez-vous trouvé vos repères dès le début ?

R: "Je me suis bien senti. De toute façon sur un terrain de foot, on n'a pas trop le temps de penser aux repères. Il faut jouer, dans le bon tempo. Le gardien était sur tous mes tirs, mais au final on a gagné 3-0."

Q: Que retenez-vous de la découverte de Kylian Mbappé ?

R: "C'est un très bon joueur. Pour son jeune âge, il sait tout faire. Ce sont les joueurs que j'aime, qui savent jouer en une touche, prendre la profondeur. Agile, rapide, efficace. On n'a pas beaucoup joué ensemble mais aux entraînements on se cherche, c'est facile. Il sait jouer au foot et c'est très important de l'avoir."

Q: Après deux saisons au plus haut niveau, l'idée du Ballon d'Or vous trotte-t-elle dans la tête ?

R: "Toujours. C'est toujours dans ma tête. Après, comment le gagner ? C'est ça qu'il faut se mettre comme question dans la tête. Cela passe par des grandes compétitions, par des gros matches. L'avoir dans un coin de sa tête c'est bien, cela permet de se motiver encore plus sur un terrain."

Q: On vous sent plus apaisé, plus tranquille, plus blagueur. Pourquoi ?

R: "Déjà, je n'ai pas le même âge tout simplement. Je suis père de famille. C'est différent. Pour moi, le plus important, c'est d'être bon sur le terrain, tranquille, dans la bonne humeur, toujours."

Q: Avez-vous été surpris par l'adhésion populaire suscitée par votre retour ?

R: "Bien sûr que cela s'est très bien passé. J'ai eu de très bons retours, et je sens l'atmosphère, ce qui se passe autour de moi, c'est parfait. Cela me permet d'être très concentré sur ce que je dois faire sur le terrain, parce que c'est le plus important."

Propos recueillis par Jérémy TALBOT et Antoine MAIGNAN.