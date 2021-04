Berger (CFDT) pour la vaccination rapide de tous les salariés en présentiel

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a plaidé lundi pour la vaccination "le plus rapidement possible" de "l'ensemble des travailleurs exposés du fait de leur travail au virus", sur la base du volontariat.

"Vous citez les salariés du commerce, de la grande distribution, les enseignants et un certain nombre d'agents publics, je crois qu'il faut que tous ceux et toutes celles qui sont en présentiel, qui le sont maintenant depuis plus d'un an, puissent accéder à la vaccination le plus rapidement possible", a déclaré M. Berger sur BFM Business.

La priorité doit aller à ceux qui ont des "comorbidités", et la vaccination doit se faire sur la base du volontariat, a-t-il estimé.

"Mieux vaut le faire par la pédagogie, la persuasion, la discussion, que par la contrainte, dans un moment où de toute façon on n'a pas les moyens de le faire pour tout le monde. On est dans un moment psychologiquement de fragilité collective. Ne nous mettons pas de bagarre stérile entre nous", a argumenté le patron de la CFDT.

Les volontaires devront "pouvoir accéder à la vaccination sur le lieu de travail si c'est possible, par le biais des services de santé au travail qui commencent à s'organiser", a-t-il précisé.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé dimanche une nouvelle accélération du calendrier vaccinal: à partir de ce lundi, tous les Français de plus de 55 ans seront ainsi éligibles à la vaccination, avec l'AstraZeneca ou bientôt le vaccin de Janssen (Johnson & Johnson).

Dimanche, 10.809.209 premières injections avaient été réalisées, et 3.721.019 secondes injections, selon des chiffres du ministère.