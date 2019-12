Berger (CFDT) sur les retraites: il faut "retirer l'âge d'équilibre. Un point, c'est tout" (JDD)

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, qui a appelé à la mobilisation mardi prochain contre le projet de réforme des retraites présenté par le gouvernement, estime dimanche qu'il faut en "retirer l'âge d'équilibre", mesure d'allongement de la durée de cotisation.

"C'est très simple : pour que la CFDT porte un autre regard sur ce projet de loi, le gouvernement doit accepter de retirer l'âge d'équilibre. Un point, c'est tout", déclare M. Berger au Journal du dimanche, soucieux qu'il n'y ait "pas de blocage des transports pour Noël".

Jurant que sa "colère, mercredi, après l'annonce des détails de la réforme, n'était pas feinte", le responsable syndical répète que "cela n'a aucun sens de conjuguer" réforme "systémique" et réforme "paramétrique", c'est-à-dire touchant à un des paramètres du système: l'âge ou la durée de cotisation.

"C'est profondément injuste de demander à ceux qui sont nés en 1960 et qui doivent partir à la retraite en 2022 de travailler plus longtemps", ajoute-t-il.

Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la mise en place d'un "âge d'équilibre" à 64 ans. Chacun pourra continuer à partir à la retraite à 62 ans, mais au prix d'un malus sur sa pension, ceux partant après bénéficiant au contraire d'un bonus.

Faute de revenir sur ce point, "la CFDT donnera aussi rendez-vous en janvier", après celui de mardi prochain, en intersyndicale avec la CFTC et l'Unsa, et aux côtés de l'intersyndicale à l'origine de la grève CGT, FO, Solidaires, FSU, ainsi que quatre organisations de jeunesse, qui réclame le retrait du projet.

Pour autant, Laurent Berger rappelle qu'il reste favorable à une transformation du système actuel en un "système universel" par points.

"Je ne me laisserai pas coincer entre ceux, d'une part, qui disent qu'il faut faire disparaître cette réforme, et d'autre part, les technocrates de la comptabilité à tout crin, qui pensent que la réforme se résume à des moyennes et à des chiffres", fustige-t-il.

A propos de l'invitation de M. Philippe à une réunion à Matignon "le plus tôt possible la semaine prochaine", M. Berger assure que "chaque fois qu'une porte est ouverte, la CFDT y va", sans donner plus de détails.

Et si le gouvernement maintient la mesure d'âge ? "La CFDT continuera de dire qu'elle est contre. Il y aura des discussions, mais aussi de la mobilisation militante. C'est une évidence".

Mais, nuance-t-il, si "la CFDT appelle à une manifestation le mardi 17 décembre", elle n'appelle pas "à continuer le 18, le 19, etc...". "Je ne souhaite pas de blocage des transports pour Noël. Ne faisons pas payer l'addition aux usagers (...). Il faut sortir de l'impasse. Mais stigmatiser les régimes spéciaux est la pire des bêtises !", nuance-t-il.