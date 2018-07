Bernard Guetta part pour un "tour du monde" après l'arrêt de sa chronique sur Inter

Bernard Guetta va se lancer dans un "tour du monde" pour des enquêtes publiées chez Flammarion, après l'arrêt de sa chronique quotidienne sur France Inter, a indiqué le journaliste dimanche à l'AFP.

"L'idée est de faire un tour du monde d'une quinzaine de pays" en s'y installant deux à trois mois à chaque fois, et "d'écrire le récit d'une enquête journalistique", a précisé Bernard Guetta.

Deux livres d'environ 250 pages devraient paraître tous les quinze mois environ, soit dix ans d'enquêtes au programme: trois pays sont déjà programmés sur deux ans.

"C'est un retour au journalisme que je pratiquais avant de faire de la radio, au grand reportage. Le monde a changé depuis deux ans au moins autant qu'avec la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide (...) avec le Brexit, l'élection de Donald Trump, la poussée des extrêmes-droites en Europe. J'ai besoin de partir à la découverte de ce monde nouveau", a expliqué Bernard Guetta, 67 ans.

Parmi ces destinations, le journaliste compte passer par les États-Unis "avant la prochaine élection présidentielle" et la Hongrie, "le berceau des démocraties illibérales".

La radio France Inter, où il présentait sa chronique "Géopolitique" depuis 1991, avait indiqué qu'elle souhaitait garder sa voix à l'antenne: il pourrait y rester avec des "grands récits" pour les prochaines grilles d'été ou entre chaque livre.

Après des débuts au Nouvel Observateur, Bernard Guetta devient correspondant du journal Le Monde à Vienne, Varsovie, Washington, puis à Moscou. Il reçoit le Prix Albert-Londres en 1981 pour ses articles sur la crise polonaise.

Tout en assurant sa chronique quotidienne sur France Inter, il a dirigé les rédactions de L'Expansion et du Nouvel Observateur, et a collaboré au journal suisse Le Temps, à Libération et à L'Express.

Le journaliste était dernièrement chroniqueur pour Challenges et les magazines italiens L'Espresso et Internazionale, des collaborations qu'il devrait conserver à la rentrée, a-t-il indiqué.