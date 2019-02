Bernie Sanders, candidat à l'investiture démocrate

Je suis candidat à la présidence et je vous demande aujourd'hui de participer à une campagne sans précédent d'un million de bénévoles actifs dans chaque État de notre pays. Notre campagne ne vise pas seulement à vaincre Donald Trump, le président le plus dangereux de l'histoire américaine moderne. Il ne s'agit pas seulement de gagner l'investiture démocrate et les élections générales. Notre campagne vise à transformer notre pays et à créer un gouvernement fondé sur les principes de justice économique, sociale, raciale et environnementale.

Bernie Sanders

Je souhaite bonne chance à Bernie, ce sera intéressant de voir comme cela va se passer pour lui. Je pense qu'il a été exploité. Il a fait une bonne champagne il y a quatre ans et il n'a pas été traité avec respect par Clinton. C'est dommage.

Donald Trump

En novembre dernier, Bernie Sanders déclarait au New-York Magazine ne pas se réveiller avec "le désir brulant d'etre président".Mais pour le sénateur indépendant du Vermont l'envie de retourner en campagneaura pourtant été irrésistible, peut-être même encore plus celle de changer les Etats-UnisSecond des primaires démocrates de 2016, derrière Hillary clinton,Bernie Sanders a annoncé sa candidature de facon très simple ce mardidans une longue vidéo d'une dizaine de minutes.Souvent cité ces derniers mois dans la liste des candidats potentiels coté démocrateil n'avait jamais rien laissé paraître sur ce point.Mais depuis 2016 , Donald Trump a ete élu Président des Etats-Uniset coté démocrate où il était considéré trop à gauche les idées de Bernie Sanders font désormais consensus.A 77 ans, Bernie Sanders se place déjà comme l'un des favoris à l'investiture démocrate pour peut-être ensuite affronter Donald Trump qu'il a qualifié de menteur pathologique en annoncant sa candidature.Le chemin vers la présidentielle sera compliqué pour Bernie Sanders : une dizaine de candidatures démocrates, dont celles de cinq femmes, sont d'ores et déjà actées... et d'autres sont à venir.