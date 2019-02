Bertrand et Pécresse s'affichent ensemble et défendent leur "complémentarité"

Les présidents des régions Ile-de-France Valérie Pécresse (LR) et Hauts-de-France Xavier Bertrand (ex-LR) se sont affichés ensemble mardi pour soutenir l'industrie française, lors d'une visite des sites nordistes Alstom et Bombardier où les deux adversaires de la ligne jugée droitière de Laurent Wauquiez ont défendu leur "complémentarité".

"Je veux que les trains soient faits en France. Avec Xavier, on est exactement sur la même ligne", a souligné la cheffe de file du mouvement Libres!, associé aux Républicains (LR), devant des salariés de l'industriel canadien Bombardier à Crespin (Nord). "On a besoin d'une industrie française, on a besoin d'une industrie française du ferroviaire."

"A tous ceux qui parlent de la concurrence asiatique (...): leurs marchés sont fermés pour nous (...) alors nos marchés son fermés pour eux", avait également mis en garde M. Bertrand (ex-LR) un peu plus tôt chez Alstom, à Petite-Forêt.

Les deux élus régionaux ont visité ensemble les deux sites industriels qui produisent actuellement les trains RER NG et Regio2N pour le réseau francilien.

"Avec Valérie, on a plein de points de convergences, plein, plein, plein. Il y a une convergence politique pour l'emploi", a estimé auprès de l'AFP l'ex-ministre du Travail de Nicolas Sarkozy.

"On essaie de faire le mieux possible notre boulot de président de région, ça, ça fait une sacrée convergence", a ajouté l'ancien maire de Saint-Quentin - qui avait quitté avec fracas Les Républicains en décembre 2017, à la suite de l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti - tout en affirmant ne pas vouloir "revenir dans la politique politicienne".

De son côté, Mme Pécresse a assuré partager la même "sensibilité politique".

"Avec Xavier Bertrand, on représente la même sensibilité politique, gaulliste sociale, qui croit à l'industrie, qui croit aussi à la puissance de la commande publique pour créer de l'emploi, qui pense aux hommes et qui met les hommes au cœur de la politique", a-t-elle déclaré à l'AFP.

"Oui, on est complémentaires, oui, on s'entend bien", a-t-elle ajouté, rappelant que M. Bertrand était présent à ses vœux début février.