Bertrand réitère son opposition à une alliance avec Macron

Le président LR des Hauts-de-France Xavier Bertrand a réitéré lundi son opposition à une alliance avec Emmanuel Macron et a demandé le "respect" au sein de son parti du "pôle social" qu'il incarne avec Aurélien Pradié.

"Les LR vont devoir apprendre à vivre avec ces deux sensibilités, c'est incontournable", a estimé sur France 2 l'ancien ministre du Travail, en rappelant qu'"il y a ceux qui étaient d'accord pour voter la réforme (des retraites) telle qu'elle a été présentée par le gouvernement et ceux qui n'étaient pas d'accord parce que cette réforme était trop injuste".

A LR, "on a vocation à rester ensemble, à travailler ensemble, mais il faut aussi que ceux qui étaient pour la réforme comprennent que ce pôle social" se fera "entendre", a-t-il averti. "Certains me disent que je l'incarne" mais "je ne suis pas le seul", a-t-il ajouté, évoquant les députés Aurélien Pradié, Julien Dive ou Pierre-Henri Dumont.

"Ce pôle social, populaire, a vocation à être respecté parce que ce que nous portons comme voix et comme solution" est "en résonance avec ce que veulent les Français", a-t-il insisté.

Quant à un accord de gouvernement avec Emmanuel Macron, "ce n'est pas ce qu'il a choisi et si c'est pour se retrouver dans la même situation que madame Borne aujourd'hui, la réponse est claire, c'est non!", a répondu M. Bertrand en réclamant "une autre méthode" et "une autre politique".

Dans une tribune publiée lundi dans le Figaro, les députés LR Philippe Juvin, Nicolas Forissier et Stéphane Viry et l'ancienne vice-présidente de LR Virginie Calmels réclament la nomination d'un Premier ministre Les Républicains pour "sortir de l'impasse politique".

"Le projet politique d'Emmanuel Macron n'est pas le mien et il n'y a donc aucune raison que, pour avoir un gyrophare sur ma voiture, j'aille le rejoindre", a affirmé sur Franceinfo Aurélien Pradié.

"Si certains ont une envie profonde de rejoindre Emmanuel Macron et la macronie mourante, qu'ils le fassent, qu'ils cessent d'habiller" cette envie "derrière les grands principes de défense de l'intérêt général, d'apaisement du pays", a-t-il critiqué.

Car "si demain nous nous effaçons derrière Emmanuel Macron, alors les seuls repères qui existeront encore dans notre pays" seront "l'extrême droite et l'extrême gauche", s'est-il inquiété.