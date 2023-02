Beyoncé en tournée en Europe et en Amérique du Nord de mai à septembre 2023

La mégastar américaine Beyoncé a annoncé mercredi une tournée en Europe et en Amérique du Nord de mai à septembre pour la promotion de son album "Renaissance", à quelques jours de la cérémonie des Grammy Awards où elle est l'artiste la plus nommée.

Les concerts de "Queen B", qui vont s'enchaîner du 10 mai au 27 juin dans toute l'Europe -- notamment au Stade de France près de Paris le 26 mai et au Vélodrome de Marseille le 11 juin -- puis aux Etats-Unis et au Canada du 8 juillet au 27 septembre, marqueront "sa première tournée en solo depuis plus de six ans", selon un communiqué de la chanteuse.

D'après le média spécialisé Variety, l'annonce n'a rien du hasard, quatre jours avant la 65e cérémonie des Grammy Awards -- récompenses de l'industrie musicale américaine -- qui se tiendra dimanche à Los Angeles.

Le magazine spécule sur une apparition voire une performance sur scène dimanche de la popstar et, pourquoi pas, avec son mari le rappeur et homme d'affaires Jay-Z.

Pour les Grammys, l'équivalent des Oscars de la musique, Beyoncé est nommée dans neuf catégories, ce qui laisse augurer une revanche avec la diva pop britannique Adele, qui en compte sept.

L'album "Renaissance", le septième en solo pour la star de 41 ans née à Houston, fut l'événement musical mondial de l'été 2022, sculptant encore un peu plus sa statue de reine incontestée du dance floor.

Le communiqué de Beyoncé mentionne également les actions caritatives et philanthropiques en faveur d'organisations d'entraide de personnes noires qui seront menées pendant sa tournée européenne et nord-américaine par son association BeyGOOD.

Pour la partie nord-américaine, les billets commenceront à être mis en vente le 6 février, via le site Ticketmaster.