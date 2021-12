A Béziers, une femme percutée mortellement après une bagarre dans un restaurant

Une quadragénaire a été tuée par un véhicule à la sortie d'un restaurant de Béziers (Hérault) dans la nuit de samedi à dimanche, après une bagarre qui aurait impliqué les occupants de la voiture, a-t-on appris de source policière et auprès du parquet.

Après avoir pris la fuite, le conducteur a rapidement perdu le contrôle du véhicule qui a basculé dans un fossé à peine 200 mètres plus loin.

Les deux passagers présumés du véhicule, deux hommes fortement alcoolisés, respectivement âgés de 46 et 29 ans et domiciliés dans l'Hérault, ont été interpellés et placés en garde à vue du chef d'homicide volontaire, avait indiqué à l'AFP dimanche matin le procureur de Béziers Raphaël Balland.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits se sont produits vers 01H50 dimanche, sur le parking d'un restaurant, après une bagarre entre les deux passagers du véhicule et un autre groupe de clients de l'établissement, a détaillé le parquet plus tard dans la journée dans un communiqué.

"Le présumé conducteur aurait proféré des menaces de mort avant de prendre le volant de son véhicule, accompagné du présumé passager", a précisé M. Balland dans ce texte.

Les enquêteurs s'interrogent sur "un possible acte volontaire", a insisté le parquet, en soulignant que "des témoins affirment que le conducteur aurait manœuvré de manière à percuter volontairement la victime à pleine vitesse, avant de prendre la fuite".

Mère de deux enfants et domiciliée à Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône), la victime aurait eu 49 ans lundi.

Dans son communiqué, M. Balland précise qu'"à ce stade le parquet envisage d'ores et déjà de se faire présenter le présumé conducteur (lundi) à l'issue de sa garde à vue, en vue de l'ouverture d'une information judiciaire".