Bezos, patron d'Amazon, pioche dans sa fortune pour soutenir l'éducation

Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et homme le plus riche du monde, a trouvé comment bien utiliser sa fortune: il entend favoriser l'accès au logement et à l'éducation pour les familles sans-abri et les communautés défavorisées.

M. Bezos, qui pèse 160 milliards de dollars, a annoncé jeudi le lancement d'un fonds doté de 2 milliards de dollars, pour l'instant.

Le "Bezos Day One Fund", créé avec sa femme MacKenzie, va financer des organisations caritatives déjà établies qui aident les familles sans-abri à trouver un logement, et va financer un nouveau réseau de crèches à but non lucratif dans des communautés défavorisées, a-t-il expliqué sur Twitter.

Cette annonce est intervenue un an après qu'il a lancé un appel aux idées sur la façon dont il pourrait utiliser sa fortune.

L'argent sera versé aux organisations "qui font un travail humanitaire minutieux pour nourrir et donner un toit (...) aux jeunes familles" sans-abri, a expliqué le fondateur d'Amazon.

Il servira également à lancer un réseau d'écoles "de haute qualité" pour élèves boursiers.

Ces établissements scolaires fonctionneront "avec les mêmes principes qui ont régi Amazon", a-t-il prévenu: "L'enfant sera le client".

- 33 millions aux "Dreamers" -

Ce don, qui correspond à environ 1% de la fortune de M. Bezos, reste cependant bien inférieur aux efforts philanthropiques d'autres multi-milliardaires comme le cofondateur de Microsoft Bill Gates --qui a donné plusieurs milliards de dollars à sa fondation-- ou le patron du réseau social Facebook Mark Zuckerberg qui s'est engagé à faire don de 99% de ses actions dans son groupe à une organisation de bienfaisance.

C'est aussi encore loin de l'initiative lancée par Bill Gates et le richissime investisseur américain Warren Buffett, qui ont incité leurs homologues fortunés à s'engager à consacrer la moitié de leur magot à des actions de philanthropie.

Jeff Bezos, dont la fortune est issue de la création d'Amazon qui vient de franchir la barre des 1.000 millards de dollars de capitalisation boursière, a également créé la société d'exploration spatiale Blue Origin et est propriétaire du quotidien The Washington Post.

En 2017, il avait donné 33 millions de dollars à un fonds décernant des bourses d'études aux "Dreamers", ces jeunes sans-papiers entrés enfants clandestinement aux Etats-Unis avec leurs parents.

Il a également financé la recherche contre le cancer ainsi que Princeton, son ancienne université.

Il avait expliqué vouloir que "son activité philanthropique serve à aider les gens dès maintenant, à court terme, au croisement des besoins urgents et d'un impact durable".

Les succès d'Amazon valent aussi au mastodonte de Seattle (nord-ouest des Etats-Unis) d'être souvent considéré comme un rouleau compresseur sans états d'âme pour la concurrence, voire pour les conditions de travail de ses propres salariés.