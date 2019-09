BFMTV revoit sa grille et assouplit sa position face aux opérateurs

Nouveau dirigeant, nouveau souffle: BFMTV espère faire grandir encore ses audiences cette saison, avec des émissions mieux identifiées et une grille fortement renouvelée, et veut régler ses bras de fer avec les opérateurs de télécoms en assouplissant ses propres exigences.

"La rentrée est mouvementée, mais les programmes sont forts", a assuré Marc-Olivier Fogiel, le tout nouveau directeur de la chaîne d'info, en présentant jeudi la grille 2019-2020 qu'il a contribué à confectionner.

Si BFMTV "garde ses fondamentaux", l'ex-présentateur de télé et de radio a voulu "davantage différencier les tranches" de la chaîne et "donner l'idée que ce n'est pas simplement un flux d'information, mais des émissions différentes", incarnées par des personnalités qui se démarquent.

Cela passe notamment par des changements de noms parfois audacieux, comme le "Bruce Tonight Show", qui remplace "Grand Angle", de 22H à minuit. Bruce Toussaint, recruté l'an dernier par BFMTV, est désormais entouré de chroniqueurs.

En tout, un gros tiers de la grille a été remaniée, et la chaîne a en outre opté pour un nouvel habillage qui abandonne la 3D, un choix qui lui permet de proposer des bandeaux plus épurés et donc plus lisibles.

Parmi les autres grands changements, un nouveau rendez-vous de décryptage de 9H à 12H, le "Live BFM" de Thomas Misrachi, "le Dézoom", de 21H à 22H, dans lequel Aurélie Casse ouvre les coulisses de la rédaction aux téléspectateurs; et Alain Duhamel, "mémoire de la Ve République", a rejoint la chaîne pour y débattre tous les soirs avec une duelliste différente: à tour de rôle, Natacha Polony, Aurélie Filipetti, Sophia Chikirou et Eugénie Bastié se plieront à l'exercice.

La chaîne va également développer encore plus les reportages en format long.

- Inflexion sur la rémunération -

Par ailleurs, BFMTV a annoncé "Bonsoir Bruce", une émission quotidienne d'une dizaine de minutes dédiée à Facebook Watch, la plateforme vidéo de Facebook, et va continuer à étoffer ses contenus numériques et autres podcasts.

Cette rentrée de la chaîne ne s'est pas faite sous les meilleurs auspices: après Free fin août, l'opérateur Orange l'a retirée jeudi de ses box.

Le patron d'Altice France (maison mère de BFMTV, RMC, mais aussi l'opérateur SFR, Libération et L'Express...), Alain Weill, présent au lancement de cette nouvelle grille, a toutefois assuré qu'Orange rétablirait le signal de la chaîne "dans quelques heures".

Et il a surtout indiqué qu'Altice avait assoupli sa position en matière de rémunération de ses chaînes: désormais il n'est plus question de faire payer aux opérateur leur retransmission en direct (dite "linéaire"), mais seulement la mise à disposition de services associés (comme le replay ou les contenus supplémentaires).

Ce qui ouvre la voie à une résolution des bras de fer tant avec Orange, a priori dès ce jeudi, qu'avec Free.

BFMTV, RMC Découverte et RMC Story devraient donc revenir bientôt, tant sur les Livebox que les Freebox.

Quand à l'impact sur l'audience, "pour BFMTV, c'est préjudiciable mais on a une telle avance par rapport à nos concurrents qu'on peut se permettre de traverser une telle crise", a assuré M. Weill.

Et une fois les conflits avec Orange et Free résolus, la chaîne espère bien élargir encore son public. Sur ce point, Marc-Olivier Fogiel a indiqué n'avoir pas "d'objectif précis et chiffré" à communiquer, mais a souligné que sa mission consistait à faire progresser encore la chaîne.

Il part d'une situation solide, la chaîne étant regardée en moyenne par 10 millions de personnes chaque jour, et 20 millions quand l'actualité s'emballe.

Sa précédente saison, portée par une forte actualité, de l'affaire Benalla aux "gilets jaunes", lui avait permis d'afficher sa deuxième meilleure audience depuis sa création en 2005, avec une part d'audience de 2,6%, loin devant ses rivales LCI, CNews et franceinfo.