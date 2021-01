Biathlon: Anaïs Chevalier-Bouchet 3e de l'Individuel d'Anterselva, victoire de Hauser

La Française Anaïs Chevalier-Bouchet a pris jeudi la 3e place de l'Individuel d'Anterselva, comptant pour la Coupe du monde de biathlon et remporté par l'Autrichienne Lisa-Theresa Hauser.

A 27 ans, Hauser, qui était déjà montée à trois reprises sur le podium cette saison, s'impose pour la première fois de sa carrière sur le circuit grâce à un 19/20 à la carabine en devançant l'Ukrainienne Yuliia Dzhima et Anaïs Chevalier-Bouchet.

La Française, qui a retrouvé la Coupe du monde cet hiver après plus d'un an et demi d'absence pour cause de maternité, aurait pu espérer mieux sans une faute à son dernier tir debout mais enregistre tout de même son 2e podium de la saison après celui du 23 décembre lors du sprint de Kontiolahti.

La journée a été encore plus frustrante pour Justine Braisaz-Bouchet. En lice pour la victoire après trois premiers passages au tir sans la moindre erreur, la biathlète des Saisies a totalement craqué sur son ultime tir debout en commettant quatre fautes et termine finalement 43e.

Dur retour à la réalité également pour Julia Simon, victorieuse dimanche de la mass start à Oberhof mais en grande difficulté à la carabine (7 erreurs), ce qui l'a reléguée en 62e position.

La Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland est elle aussi passée à côté de cet Individuel (31e) mais elle conserve de très peu (7 points) la tête du classement général de la Coupe du monde grâce à la contre-performance de sa compatriote et rivale Tiril Eckhoff (18e).