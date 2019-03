Biathlon: "A aucun moment, je n'ai pensé arrêter", affirme Fourcade

Le quintuple champion olympique de biathlon Martin Fourcade n'a "à aucun moment pensé arrêter" sa carrière malgré sa saison très difficile, a-t-il déclaré lundi, qualifiant cet hiver de "parenthèse".

"J'ai eu toutes les pensées cet hiver mais à aucun moment je n'ai pensé arrêter à la fin de la saison. Ma démarche n'a pas évolué par rapport à ce que je disais l'an dernier. Je ferais le point après les Mondiaux à Anterselva en 2020", a expliqué le Français (30 ans) lors d'un point-presse à Paris, au lendemain de la dernière étape de la Coupe du monde à Oslo à laquelle il n'a pas pris part.

Pour Fourcade, cet exercice très compliqué (seulement 2 succès et pas de podium depuis le 15 décembre) après sept années de règne sans partage constitue "une parenthèse qui va se refermer."

"Je n'ai pas l'impression que ce qui m'est arrivé est normal", a-t-il ajouté.

Le Français, qui a mis un terme prématuré à sa saison le 17 mars à l'issue des Mondiaux d'Ostersund bouclés sans médaille pour la première fois depuis 2009, a déjà fait un premier point avec l'encadrement des Bleus le week-end dernier à Oslo pour débriefer cet hiver noir et basculer sur le suivant.

"Il y a eu une surcharge la saison dernière, il y a eu trop d'envie à l'entraînement pour montrer au nouveau staff que j'étais un bel athlète, trop de vitesse sur les skis pour montrer à mes coéquipiers que j'étais meilleur qu'eux, a-t-il affirmé. Il y a eu un peu trop de sollicitations avec les médias et mes partenaires, pas assez de récupération parce que j'ai deux petites filles à la maison qui grandissent. Toutes ces petites choses additionnées ont créé de la surcharge. Il faudra que j'en fasse moins mais il n'y aura pas non plus de coupes drastiques dans mes activités."

Après une période de repos jusqu'à la mi-mai, Fourcade va donc reprendre l'entraînement "de façon plus progressive" pour aborder l'hiver prochain "un peu plus reposé et sur des bases saines" et pouvoir ainsi rivaliser avec Johannes Boe, son successeur au palmarès de la Coupe du monde et qui a battu son record de victoires sur une saison (16).

"J'aurais à coeur de retrouver mon niveau avec des objectifs importants, a-t-il indiqué. Mais j'ai avant tout envie de me reconstruire avant de penser aux résultats purs. Mais Boe n'a pas été plus fort que l'an dernier, c'est moi qui n'étais pas là pour le challenger et lui donner du fil à retordre. Je n'étais pas à ma place et je ne pouvais pas me défendre."