Biathlon: Bescond et Chevalier-Bouchet sur le podium de la poursuite d'Ostersund

Les Françaises Anaïs Bescond (2e) et Anaïs Chevalier-Bouchet (3e) sont montées samedi sur le podium de la poursuite (10 km) d'Ostersund (Suède) comptant pour la Coupe du monde de biathlon et remportée par la Norvégienne Marte-Olsbu Roeiseland.

Anaïs Chevalier-Bouchet (28 ans), auteure d'un 19/20 au tir, intègre pour la deuxième fois de la saison le Top 3, alors que le dernier podium sur le plan individuel d’Anaïs Bescond (34 ans), parfaite derrière la carabine (20/20), remontait au 5 mars 2020.

"Ce podium représente beaucoup, deux ans sans podium c'est une éternité pour une athlète, a déclaré Bescond, triple médaillée olympique et doyenne du groupe France. Je suis hyper satisfaite, il y a eu énormément de bonnes choses aujourd'hui. Je n'ai jamais rien lâché et je me suis entraînée avec beaucoup de rigueur et de coeur à l'ouvrage cette année."

"Ca va plutôt bien en ce moment pour moi, a de son côté réagi Chevalier-Bouchet. Physiquement, je ne suis pas encore au max, il m'en manque encore sur les derniers tours mais aujourd'hui je suis partie à l'attaque, je voulais jouer et m'imposer. J'en ai un peu mis dans les premiers tours et j'ai peut-être perdu un peu d'énergie dans le derniers tours. L'objectif pour moi c'est de mettre les balles parce que si je mets les balles, je sais que je peux jouer des podiums."

Les bons résultats de ce début de saison (2 podiums en 4 courses) n'ont en revanche pas modifié l'approche de la Française, qui ne pense pas encore au classement général mais reste focalisée sur les Jeux Olympiques de Pékin (4-20 février).

"Quand je suis revenue de maternité (l'année dernière, ndlr), mon objectif c'était les Jeux. Mais pour pouvoir jouer devant aux JO, il faut le faire en début de saison. Pour l'instant, je suis contente de ce que je fais. Je suis dans les clous et je n'en attendais pas moins de moi".

Ce doublé tricolore sur le podium tombe également à point pour les Bleues, à la veille du relais.

Les deux Françaises n'ont en revanche rien pu faire face à Marte-Olsbu Roeiseland lors de cette première course en confrontation directe. La Norvégienne, malgré une erreur au tir, s'est montrée bien plus forte sur les skis dans le dernier tour pour signer le 10e succès de sa carrière sur le circuit.

L'Autrichienne Lisa-Theresa Hauser (4e), victorieuse du sprint jeudi, a été en tête quasiment de bout en bout grâce à sa justesse à la carabine (20/20) avant de se faire dévorer sur la piste par Roeiseland et le duo français. Elle conserve néanmoins la tête du classement général de la Coupe du monde.