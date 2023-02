Biathlon: Boe en famille, triplé norvégien en sprint

Johannes Boe ne s'est pas laissé aveugler par l'épais brouillard d'Oberhof (Allemagne): il a sans surprise remporté l'or du sprint aux Championnats du monde de biathlon samedi, et même mené un triplé norvégien, devant son frère aîné Tarjei et Sturla Laegreid.

Quentin Fillon Maillet, 9 sur 10 sur le pas de tir comme Johannes Boe, s'est classé neuvième à 1 min 08 sec 9/10e du Norvégien. Il est de justesse le meilleur Français du jour, pour un dixième, devant Antonin Guigonnat, dixième grâce à un sans-faute derrière la carabine.

Coutumier des montagnes russes, Emilien Jacquelin est retombé dans ses travers: avec trois fautes au tir debout, quatre au total, il est relégué au 36e rang, à plus de 2 min 30 sec de la tête. C'est une mission impossible qui attend ainsi le double champion du monde en titre de la poursuite dimanche - s'il ne renonce pas d'ici là à prendre le départ de la course.

Au pied d'un défi encore jamais relevé en biathlon, même par Ole Einar Bjoerndalen ou Martin Fourcade, à savoir rafler les quatre épreuves individuelles en une même édition des Championnats du monde, Johannes Boe (29 ans), de son propre aveu "assez chanceux" au tir, a réussi la première étape.

"Avec le brouillard, d'où on est arrivé, on ne voyait pas le stade", a raconté le plus jeune des frères Boe, que le temps capricieux caractéristique d'Oberhof a aussi empêché de suivre la course de son aîné. "J'ai essayé mais je ne voyais pas l'écran (géant)."

- QFM "saoûlé" -

Son palmarès affiche désormais cinq titres mondiaux individuels, quatorze au total.

Dimanche après-midi, il s'élancera pour la poursuite avec quinze secondes d'avance sur Tarjei, impeccable sur le pas de tir samedi, et quarante sur Laegreid (1 faute). Forcément en favori compte tenu de sa forme décidément éblouissante à skis.

L'argent à 34 ans, "ça a la saveur d'une victoire", apprécie Tarjei Boe, qui avait déjà partagé le podium olympique du sprint avec son cadet il y a un an, Johannes en or, lui en bronze. Et Fillon Maillet entre les deux.

"Cette fois, il n'y a pas de Français entre nous deux", a-t-il souri.

QFM, lui, dressait un "bilan plutôt négatif à chaud". "Je suis saoûlé, a lâché le quintuplé médaillé olympique 2022 et tenant du gros globe de cristal. "Je reste placé (pour la poursuite), mais j'espère tellement plus de moi qu'il y a de la frustration. Debout, je fais une petite erreur qui me coûte tellement cher."

"A l'image de mon début de saison, ce n'est pas mal, mais pas bien", résume Fillon Maillet, monté sur un seul podium cet hiver et qui continue de souffrir sur la piste.

"Je ne vais pas retrouver la forme du jour au lendemain, sait-il. Mais je me battrai jusqu'au bout. Ma stratégie (pour la poursuite), c'est 20 sur 20 (au tir) avec une belle gestion à skis."

Il aura fort à faire face à l'armada norvégienne, qui, au-delà du podium, a trusté cinq des six premières places du sprint. Seul l'Ukrainien Dmytro Pidruchnyi (5e) a réussi à se glisser au milieu, entre Johannes Dale et Vetle Christiansen.