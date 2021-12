Biathlon: Boe se réveille, Jacquelin déçoit mais engrange

Le Norvégien Johannes Boe s'est enfin offert un premier succès cette saison en Coupe du monde de biathlon lors du sprint du Grand-Bornand alors que le Français Emilien Jacquelin (7e) s'est encore un peu plus rapproché de la place de leader du classement général malgré sa 7e place.

Après six courses sans victoire, Boe a retrouvé la clé pour dominer tous ses rivaux comme il savait si bien le faire durant les trois dernières années. Avec un 10/10 à la carabine et une glisse très efficace, le triple tenant du gros globe de cristal a rendu une copie sans tache et a pu compter sur la défaillance des autres cadors du circuit pour s'imposer pour la 53e fois de sa carrière.

Boe avait déjà démontré en relais, dimanche à Hochfilzen (Autriche), qu'il avait renoué avec un tir propre et que le physique était de nouveau au rendez-vous. Encore fallait-il le confirmer sur une épreuve individuelle et mettre fin à une disette qui faisait un peu désordre pour le successeur de Martin Fourcade. Il a profité du retour de la Coupe du monde au Grand-Bornand, sur une piste qui lui réussit particulièrement (7 succès en 9 courses), pour remettre les pendules à l'heure.

"Mon secret ici? Cela doit être le fromage français", a déclaré le facétieux Norvégien. "Je me sens plus puissant et je sens que la forme s'améliore. J'espère que ma saison est lancée".

Siegfried Mazet, l'entraîneur de tir de la Norvège, s'est voulu en revanche un peu plus prudent et attend de voir la suite pour acter définitivement le sursaut de son poulain.

"Johannes est de retour aujourd'hui mais on a besoin d'une deuxième victoire pour confirmer qu'il est bien de retour", a indiqué le technicien français. "Cela peut très bien être l'effet d'un jour et il peut retomber dans ses travers demain avec un peu d'hésitation et être défensif. Aujourd'hui, il a été offensif."

- "Nerveux et tendu" -

"Sa préparation a été un peu tronquée, il a été malade et il n'a pas pu s'entraîner correctement cet automne", a-t-il ajouté. "On savait qu'il ne serait pas au top en début de saison. Mais on sait qu'il est capable de monter en puissance. C'est ce qu'il est en train de faire."

Le bilan est en revanche mitigé pour les Français. Six jours après sa victoire en poursuite à Hochfilzen (Autriche), Fillon-Maillet (29 ans) a failli s'offrir un 3e podium cet hiver mais le Jurassien a commis une faute fatale à son tir couché pur échouer à la 4e place.

"J'ai passé une bonne journée, mais j'aurais espéré un peu plus, a-t-il réagi. Je ne suis pas complétement déçu, mais un podium aurait été encore mieux. Comme la semaine dernière je suis un peu frustré du tir, mais le ski était correct."

La petite déception côté tricolore est surtout venue d'Emilien Jacquelin. Malgré un très bon niveau en skis, le Grenoblois a été handicapé par ses deux erreurs à la carabine pour finir 7e, ce qui l'empêche de profiter de la défaillance du Suédois Sebastian Samuelsson (9e) pour revêtir le maillot jaune de leader de la Coupe du monde.

Jacquelin consolide toutefois sa 2e position et n'est plus qu'à 3 points de Samuelsson.

"J'étais plutôt nerveux, tendu, a expliqué le Français. Je suis satisfait de ce que j'ai mis en place sur les skis. J'ai su rester calme et concentré sur ma technique, plutôt que sur le public et le spectacle, comme ça peut m'arriver. Je suis très content de ça, c'est une belle évolution. Cela me prouve que même en quatrième semaine de Coupe du monde, je suis capable d'aller très vite et je vais pouvoir m'appuyer dessus pour la suite."