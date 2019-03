Biathlon: Boe, une saison majuscule

Un hiver historique. Le Norvégien Johannes Boe s'est offert une place de choix dans la légende du biathlon en étant le premier à remporter 15 courses sur une saison après sa victoire samedi lors de la poursuite d'Oslo.

L'exploit est immense pour le biathlète de 25 ans qui efface des tablettes Martin Fourcade, l'homme qui a régné sans partage sur la discipline entre 2012 et 2018, et s'impose comme la nouvelle star de son sport.

Ce record couronne logiquement un exercice exceptionnel pour Johannes Boe. Alors que Fourcade a connu une baisse de régime spectaculaire après avoir outrageusement dominé la planète biathlon durant sept ans, le Norvégien a su s'engouffrer dans la brèche pour tout écraser sur son passage et succéder au quintuple champion olympique français.

Déjà assuré du gain du Gros Globe de cristal et des petits Globes de l'Individuel, du sprint et de la poursuite, Boe peut même embellir encore un peu plus sa saison avec un Grand Chelem s'il parvient à s'adjuger celui de la mass start dimanche. Une prouesse réussie à quatre reprises par Fourcade (2013, 2016, 2017, 2018).

Boe n'aura laissé que des miettes à ses adversaires puisqu'il a également survolé les Championnats du monde à Ostersund avec 4 médailles d'or (relais mixte, sprint, relais simple mixte, relais) et une d'argent en poursuite.

- Explosion -

La course de samedi a été à l'image de sa saison. Parti avec 32 secondes d'avance sur l'Italien Lukas Hofer grâce à son succès sur le sprint vendredi, Boe n'a jamais été inquiété malgré 3 fautes au tir, occupant la tête du début à la fin avant de franchir la ligne d'arrivée avec 13,9 secondes d'avance sur son frère aîné Tarjei et 18,2 secondes sur l'Allemand Arnd Peiffer.

Boe, arrivé sur le circuit de la Coupe du monde à 19 ans, était déjà une valeur sûre ces dernières années (3e du classement général en 2014, 2e en 2016, 3e en 2017, 2e en 2018) mais il était encore un peu tendre pour lutter à armes égales avec l'ogre Fourcade. Il a véritablement explosé cet hiver.

Même si son tir, notamment debout, lui joue encore des tours, il est tout de même devenu beaucoup plus performant dans cet exercice. Mais c'est surtout sa supériorité sur les skis qui fait la différence et lui permet d'avoir au moins une balle d'avance sur ses rivaux.

"Il est devenu plus fort cette année, selon Siegfried Mazet, l'entraîneur de tir de la Norvège. Il a eu un sursaut d'orgueil et de volonté pour essayer d'être plus régulier. Il y a eu un travail mental mais aussi une prise de conscience de ce qu'il doit être en tant qu'athlète de haut niveau, pas seulement pendant la saison mais aussi pendant la préparation."

Toute la question est désormais de savoir si un nouveau cycle s'est ouvert avec l'avènement de Boe. Une partie de son futur sort repose entre les mains de Martin Fourcade et dépend de la capacité du septuple vainqueur de la Coupe du monde, âgé de 30 ans, à retrouver son meilleur niveau. Sinon, le rouquin Norvégien aura un boulevard devant lui.