Biathlon: Boe vainqueur et Oslo annulé, Fourcade condamné à l'exploit

La fenêtre de tir se réduit: il ne reste plus qu'une course au Français Martin Fourcade pour refaire son retard sur le Norvégien Johannes Boe, vainqueur jeudi du sprint de Kontiolahti, après l'annulation de la dernière étape de la Coupe du monde de biathlon à Oslo en raison de la pandémie de coronavirus.

Fourcade (31 ans), en quête d'un 8e gros globe de cristal, n'a donc plus la main et devra réussir un véritable exploit samedi lors de la poursuite pour empêcher Boe de se succéder à lui-même. Car avec la suppression des épreuves norvégiennes, le quintuple champion olympique se voit enlever trois opportunités de rattraper le Norvégien (sprint, poursuite, mass start).

Après son 10e succès de la saison, Boe (26 ans) compte désormais 10 points de retard sur Fourcade au classement général mais il est virtuellement en tête avec 19 longueurs d'avance sur le Français puisque selon le règlement de la Fédération internationale (IBU), il faudra retrancher à chaque biathlète ses deux plus mauvais résultats au terme de l'hiver. Fourcade est donc quasiment condamné à s'imposer tout en espérant une contre-performance de son rival.

Le Catalan, auteur d'un 10/10 à la carabine, s'est pourtant montré très appliqué devant les gradins vides de Kontiolahti après un huis clos décrété à la dernière minute. Mais Boe, lui aussi auteur d'un sans-faute au tir, a été comme d'habitude intraitable sur les skis pour finir par le devancer de 21,1 secondes.

- "Je vais me battre jusqu'au bout" -

"J'ai donné 100% de ce que j'avais à donner sur la piste et sur le pas du tir, a réagi Fourcade sur la Chaîne L'Equipe. On ne maîtrise pas le résultat de ses adversaires, j'aurais aimé qu'il soit moins bon que moi pour lui reprendre des points. Mais je n'ai rien à regretter, il a été meilleur que moi, il y a juste à dire bravo. Il y a une logique sportive s'il venait à s'imposer"

L'homme aux 82 victoires sur le circuit, qui doit annoncer en fin de saison la suite qu'il souhaite donner à son immense carrière, pourra longtemps regretter son passage manqué à Nove Mesto, la semaine dernière, avec notamment une piteuse 14e place en mass start due à un mauvais choix de fartage des techniciens français. Mais il reste combatif malgré un contexte devenu de plus en plus défavorable.

"Je vais me battre jusqu'au bout, jusqu'au dernier mètre, a-t-il expliqué. Boe est le favori et intrinsèquement le plus fort cette saison mais j'ai la joie et le plaisir de savoir que je vais aller chercher le dossard jaune sur une dernière compétition. Je pourrai me battre samedi pour essayer de passer devant Johannes même si ça s'annonce extrêmement compliqué."