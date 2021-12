Biathlon: Deuxième podium d'affilée pour Julia Simon, 2e de la mass start du Grand-Bornand

La Française Julia Simon, déjà 2e de la poursuite samedi, s'est offert un deuxième podium d'affilée en Coupe du monde de biathlon en terminant de nouveau deuxième lors de la mass start du Grand-Bornand, dimanche.

Après un début de saison catastrophique, Simon (25 ans) a donc fait le plein de confiance au cours de cette étape à domicile, la dernière avant la pause de fin d'année.

Avec un 18/20, la biathlète des Saisies s'est montrée très solide au tir, son gros défaut depuis le démarrage de l'hiver.

"Le bilan est très positif, ce n'était pas évident de se relever après ce début de saison compliqué, a-t-elle déclaré. Mais j'ai pu compter sur tout le staff. Heureusement qu'ils ont été là parce que ce n'était pas évident de se relancer comme ça. Quand on essuie des échecs durant trois semaines, ça devient long, on a tendance à tout remettre en question et c'est important d'être bien entouré dans ces moments-là."

"Il fallait juste avoir confiance dans les choses que j'avais mises en place tout l'été, a-t-elle ajouté. Paulo (Jean-Paul Giachino, l'entraîneur de tir des Bleues, ndlr) me disait de ne pas être inquiète, il avait raison. Il n'y a pas de grandes différences entre ce que je faisais la semaine dernière et ce que je fais là. Quand on passe bien les tirs couchés, on est à la bagarre et on peut espérer quelque chose, cela change la vision d'une course et ça me permet de me battre pour le podium."

La Française n'a toutefois rien pu faire face à la Suédoise Elivra Oeberg, qui a signé un doublé après son succès samedi en poursuite. A 22 ans, Oeberg s'installe comme la rivale la plus sérieuse de la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, toujours en tête du classement général et qui a fini 6e.

La Russe Kristina Reztsova a pris la 3e position, avec un 18/20 derrière la carabine.