Biathlon: Fabien Claude et le relais dames redonnent le sourire aux Bleus

Fabien Claude, 2e de la poursuite, et les Bleues, 2e du relais dames: l'équipe de France de biathlon a enfin retrouvé le sourire samedi à Kontiolahti après un début de saison morose.

Claude a signé à 25 ans son meilleur résultat en Coupe du monde et offre aux hommes, orphelins de Martin Fourcade, qui a pris sa retraite, leur premier podium de l'hiver après un démarrage difficile.

Parti 11e à 54 secondes de la tête et malgré 3 fautes au tir, Claude a notamment profité de la défaillance de Johannes Boe sur son dernier tir debout pour se relancer et terminer derrière le Suédois Sebastian Samuelsson, qui a gagné la première course de sa carrière.

Claude a notamment devancé Boe dans les ultimes mètres après l'avoir déposé dans la bosse précédant l'arrivée en faisant valoir ses grandes qualités de finisseur. Le Norvégien, double tenant du gros globe de cristal, prend tout de même la 3e place et conserve la tête du classement général.

Pour Claude, ce 2e podium sur le circuit vient confirmer un gros potentiel déjà entrevu la saison dernière. Le Français avait démontré une belle force de caractère en décrochant une 3e position à Pokljuka juste après la disparition tragique de son père dans un accident de motoneige au Québec.

"Je rentre dans mes objectifs", a déclaré le natif d'Epinal. "Je suis très content de me prouver à moi-même que j'en suis capable. J'ai fait un très mauvais début de compétition et je ne voulais pas que cela m'impacte en terme de confiance. Je suis satisfait de ma progression sur la semaine."

"Quand je suis sorti du dernier tir avec Johannes (Boe, ndlr) et que j'ai vu que je jouais le podium, c'est là que j'ai pris conscience du truc et je me suis dit que ça allait être un combat de guerrier et que j'allais souffrir. Je suis content d'avoir gagné ce combat", a-t-il expliqué.

Juste après le beau résultat de Fabien Claude, les dames ont réussi à l'imiter en obtenant la 2e place du relais. Le quatuor bleu (Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Chloé Chevalier, Justine Braisaz) a été devancé de 9,6 secondes par les Suédoises (Skottheim, Brorsson, Elvira Oeberg, Hanna Oeberg). L'Allemagne (Hinz, Preuss, Hammerschmidt, Herrmann) a fini 3e.

Après une saison compliquée, les Bleues peuvent repartir de Kontiolahti avec beaucoup d'espoir puisqu'Anaïs Chevalier-Bouchet avait déjà montré la voie jeudi en arrachant la 2e place du sprint.

"Cela a lancé la machine et nous a décomplexées", a reconnu Anaïs Bescond.