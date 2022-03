Biathlon: Fillon Maillet deuxième de la poursuite d'Oslo derrière Lesser

Quentin Fillon Maillet n'en finit plus de monter sur le podium depuis les JO de Pékin : comme la veille sur le sprint, il a terminé deuxième de la poursuite d'Oslo, dernière étape de la Coupe du monde de biathlon, derrière l'Allemand Erik Lesser samedi.

Avec une faute au tir, "QFM", star française des JO-2022 en février avec cinq médailles, dont deux en or, et assuré depuis une semaine de remporter le gros globe de cristal du classement général, a terminé à 9 sec 4/10e de Lesser, auteur lui d'un sans-faute - pour l'avant-dernière course de sa carrière, à 33 ans.

Cette deuxième place marque une fin de série pour le nouveau patron du biathlon français, qui restait sur six victoires consécutives en poursuite, JO compris.

Elle en étire toutefois une autre : Fillon Maillet n'a pas quitté le podium en Coupe du monde depuis son retour de ses brillants Jeux de Pékin. En six courses, de Kontiolahti (Finlande) à Oslo, en passant par Otepää (Estonie), le double champion olympique s'est imposé à trois reprises et a terminé trois fois deuxième, ce samedi inclus.

"J'aurais encore aimé la victoire aujourd'hui (samedi), mais malgré tout, ça joue devant, je ne descends pas du podium", a apprécié "QFM" au micro de la chaîne L'Equipe.

Vainqueur du sprint vendredi, le Norvégien Sturla Holm Laegreid a reculé à la troisième place, la faute à trois cibles manquées, en particulier deux sur le dernier tir debout qu'il avait abordé en tête. Puis il n'a pas pu tenir le rythme de "QFM" dans le dernier tour.

Parti trentième à plus de deux minutes de la tête après un sprint délicat, Emilien Jacquelin s'est replacé en 19e position (2 fautes). Mais ses concurrents (Samuelsson, Laegreid et Christiansen) pour terminer sur le podium du classement général de la Coupe du monde se sont tous classés dans le top 5, ce qui le fait reculer au cinquième rang, à une trentaine de points de la deuxième place avant la dernière course de la saison, une mass start dimanche.

Fillon Maillet y visera un troisième petit globe, après ceux du sprint et de la poursuite, en plus du gros.

"J'ai un peu d'avance (15 points sur Christiansen et 19 sur Doll), je vais essayer de garder cette statistique : rester sur les deux premières marches jusqu'à la fin de saison", espère le Jurassien.

Simon Desthieux, qui vit son dernier week-end en Coupe du monde avant de raccrocher skis et carabine, s'est classé 17e (3 fautes, à 2:27.), trois places devant le jeune Emilien Claude (2 fautes, à 2:45.6).