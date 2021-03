Biathlon: Fillon-Maillet fait coup double

On n'arrête plus Quentin Fillon-Maillet. Vainqueur du sprint jeudi, le Français, malheureux tout au long de la saison, s'est offert un doublé samedi en remportant la poursuite de Nove Mesto, ce qui confirme sa belle dynamique en cette fin d'hiver.

Après tant d'objectifs manqués (gros globe de cristal, Mondiaux), le Jurassien (28 ans) vit soudainement une période faste. Deux jours après s'être imposé pour la première fois lors d'un sprint, il a su parfaitement manœuvrer, en bon tacticien, pour arracher un succès qui n'allait pas forcément de soi.

Sa 3e victoire de la saison, le Français a su la construire avec patience. Malgré deux fautes à la carabine sur ses trois premiers passages sur le pas de tir, il n'a jamais abdiqué sur la piste et s'est accroché pour finalement profiter de la défaillance des autres favoris à l'ultime tir debout. Sorti avec un 5/5, il s'est retrouvé seul dans le dernier tour avant de franchir la ligne devant le Norvégien Johannes Boe (8 secondes) et Emilien Jacquelin (14,6 secondes) pour s'adjuger le 6e succès de sa carrière.

"Je suis vraiment content, ce n'était vraiment pas gagné d'avance, a commenté Fillon-Maillet. Il y avait un peu de stress sur l'approche de la course. Partir en premier, c'est une situation que je ne connaissais pas. Ce qui a été dur, c'est de se retrouver avec le gratin du biathlon. Le gros challenge, c'était de ne pas trembler et ce sont eux qui ont tremblé sur le dernier tir."

- Course au gros globe indécise -

Ce doublé ne le consolera pas de tous ses déboires mais peut déjà lui permettre de regonfler un moral jusqu'ici en berne en vue de la prochaine saison olympique.

S'il a visé trop haut et s'est mis une trop grande pression en déclarant vouloir se battre pour le gain de la Coupe du monde, Fillon-Maillet aura au moins eu le mérite de maintenir son niveau. Le voilà à la 3e place au classement général, une position qui a été la sienne les deux années précédentes.

La course au gros globe de cristal reste elle toujours aussi indécise. A trois épreuves du dénouement, le double tenant Johannes Boe a effectué une excellente opération puisque son jeune rival et compatriote Sturla Holm Laegreid (24 ans) n'a terminé que quatrième. Selon le règlement de la Fédération internationale de biathlon (IBU), il faudra toutefois retrancher en fin de saison les quatre plus mauvais résultats de chaque biathlète. A ce compte, Boe ne possède virtuellement que sept points d'avance sur Laegreid.