Biathlon: Fourcade, champion hors norme

Champion hors norme, leader naturel et homme de convictions, Martin Fourcade a écrasé la planète biathlon durant plus de sept ans pour se forger un palmarès exceptionnel et une place à part au sein du sport français.

De 2012 à 2018, le circuit a été sous le joug du roi Fourcade, parti chasser sur les traces du Norvégien Ole-Einar Bjoerndalen, longtemps la référence absolue de la discipline. Irrésistible sur les skis et d'une efficacité chirurgicale au tir, le Français aura joué les cannibales à coups de records prodigieux (cinq médailles d'or olympiques, sept gros globes de cristal d'affilée, 26 petits globes de cristal, 11 titres mondiaux individuels) et de performances de haut vol.

Le natif de Céret (31 ans), sportif français le plus titré aux JO, a pourtant toujours avoué ne jamais avoir couru après ce genre de statistiques. "Je ne me suis jamais battu pour ça, je ne rêve pas d'écrire l'histoire, déclarait-il en 2018 aux JO de Pyeongchang. Je ne rêvais pas d'être le Français le plus titré. Ce n'était pas un rêve de gosse. Je rêve de faire mon sport et de le faire bien. Je rêvais d'être champion olympique, d'avoir un titre mais pas d'être tout seul devant." Ses rivaux ont de quoi être surpris tant il aura mis d'ardeur et de soin à les martyriser.

Considéré comme fini après un exercice 2018-2019 cauchemardesque, il est ainsi revenu au premier plan cette saison pour tenter de contester le nouveau leadership du Norvégien Johannes Boe et reste en lice pour une 8e Coupe du monde avant la poursuite de samedi, ultime course de l'hiver.

Mais Fourcade a aussi su user de son charisme et d'un caractère entier pour s'imposer, avec un regard acéré sur le monde du sport et l'actualité. Un cocktail qui a poussé les athlètes français à le plébisciter comme porte-drapeau de la délégation tricolore à Pyeongchang. Il est par la suite devenu président de la commission des athlètes de Paris-2024 avant de se porter candidat à la commission des athlètes du CIO en 2022.

"Biathlète parfait", selon les termes du patron du biathlon français Stéphane Bouthiaux, ce grand brun ténébreux n'a jamais manqué une occasion de dire tout haut ce qu'il pense. Dopage, politique française et internationale, tout y est souvent passé.

- Admiration -

Après les révélations du rapport McLaren qui a mis au jour un système de dopage institutionnalisé en Russie, il avait menacé la Coupe du monde de boycott avant de prendre la tête de la fronde des biathlètes en janvier 2017, obligeant la Fédération internationale (IBU) à organiser un Congrès extraordinaire afin de durcir à l'avenir ses sanctions contre les tricheurs.

Il a également publiquement soutenu la décision du Comité international olympique (CIO) de suspendre la Russie des JO-2018, n'hésitant pas à braquer un pays où il a toujours été très populaire. En 2017, l'homme aux 82 succès en carrière avait déjà provoqué une grosse tension avec les Russes aux Championnats du monde après avoir pointé du doigt sur les réseaux sociaux Alexander Loginov, revenu d'une suspension pour dopage. Les Russes avaient alors refusé de lui serrer la main sur le podium du relais mixte.

De quoi susciter l'admiration de ses pairs, et non des moindres, comme le mythique Bjoerndalen: "Parfois il est trop direct et ça vient interférer avec la compétition. C'est important de ne pas mélanger le sport et la politique. Mais il fait ce qu'il pense être le mieux pour son sport et je suis vraiment très fier de ce qu'il fait. Il doit poursuivre dans la même voie".

Très actif sur les réseaux sociaux, il s'est mué en VRP de luxe du biathlon, popularisant une discipline plutôt confidentielle en France avant son éclosion. Son livre ("Mon rêve d'or et de neige"), où il raconte son parcours, une sorte de "psychanalyse", selon ses propres termes, s'est vendu à plus de 30.000 exemplaires et a été traduit dans tous les bastions du biathlon mondial.

"Il a une intelligence sportive et une intelligence tout court", selon Stéphane Bouthiaux. Un parfait résumé de la double facette gagnante de Fourcade.