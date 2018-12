Biathlon: Fourcade, un relais mixte pour se chauffer

Le roi du biathlon Martin Fourcade, en quête d'un 8e Gros Globe de cristal d'affilée, lance sa saison de Coupe du monde dimanche à Pokljuka avec un relais mixte qui doit lui servir de mise en bouche à trois jours du début des épreuves individuelles.

Les choses sérieuses pour le quintuple champion olympique ne commenceront que mercredi avec l'Individuel (20 km) mais cette première sortie avec ses trois camarades de l'équipe de France (Justine Braisaz, Anaïs Bescond, Simon Desthieux) va déjà lui permettre de se situer et de tester ses sensations du moment.

Ces deux dernières années, le Français aux 74 victoires sur le circuit avait opté pour le relais mixte simple en duo avec Marie Dorin pour donner le coup d'envoi de sa saison mais l'ex-leader des Bleues a pris sa retraite et l'encadrement a décidé d'aligner son atout-maître dans la formule à quatre relayeurs. Un petit échauffement avant de plonger dans le grand bain.

- 'Préparation sereine' -

"Ce sont des courses un peu bizarres, je serai attentif au résultat détaillé pour voir si je suis dans le bon tempo mais on aura vraiment la réponse mercredi. Je me sens correctement. Ce ne sont pas encore les sensations que j'ai au top de ma forme mais je me sens apte à attaquer la saison", explique Fourcade (30 ans).

Pour rester dans leur bulle et vivre une "préparation sereine", les Français, dirigés par de nouvelles têtes (Vincent Vittoz et Patrick Favre chez les hommes, Frédéric Jean et Vincent Porret chez les dames), ont évité les confrontations directes à l'intersaison avec leurs rivaux traditionnels (Norvège, Allemagne, Russie, Autriche). Le relais mixte aura donc valeur de répétition générale avec notamment des retrouvailles avec le diabolique Johannes Boe, celui qui a longtemps menacé en 2018 le trône de Sa Majesté Fourcade.

Le cadet des frères Boe a connu quelques soucis physiques (dos) ces dernières semaines mais Fourcade en est persuadé: le jeune loup norvégien (25 ans) sera encore "le plus dangereux" cette saison. Avant le 1er acte mercredi de leur nouveau duel, le Français aura ainsi à coeur de marquer son territoire et de prendre un petit ascendant psychologique.

"On a une équipe qui est forte avec des athlètes qui sont performants, déclare le Pyrénéen. On a 3 Top 10 en Coupe du monde, ça permet de savoir où on en est et c'est cette émulation au sein du groupe qui apporte de la sérénité."