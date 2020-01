Biathlon: la France 3e du relais dames d'Oberhof, victoire de la Norvège

Le relais dames français a décroché samedi son premier podium de la saison en Coupe du monde de biathlon à Oberhof, la Norvège s'adjugeant son 3e succès en 3 courses cet hiver.

Le quatuor français (Julia Simon, Anaïs Bescond, Célia Aymonier, Justine Braisaz) a terminé à 33,1 secondes des Norvégiennes (Solemdal, Tandrevold, Roeiseland, Eckhoff), la Suède (E. Oeberg, Persson, Brorsson, H. Oeberg) finissant 2e.

Longtemps aux avants-postes et même placées juste derrière la Norvège après le 3e relais assuré par Célia Aymonier, malgré une chute sur une piste par endroits verglacée, les Bleues ont perdu tout espoir de victoire après les 3 erreurs de Justine Braisaz à son tir debout.

La satisfaction est toutefois de mise côté français avec ce premier podium depuis le 8 février 2019 à Canmore (Canada).

"Cela fait du bien de réussir à mettre en place les choses, on courrait après et il y avait une frustration générale au mois de décembre", a déclaré Anaïs Bescond sur la chaîne L'Equipe.

"On l'attendait impatiemment ce podium, a de son côté expliqué l'entraîneur des Bleues, Frédéric Jean. On savait qu'elles avaient le niveau pour le faire mais elles n'arrivaient pas à le faire. On leur a dit hier de mettre en place les choses comme elles savent le faire sur les courses individuelles. C'est encourageant parce que l'on joue encore la gagne sur le dernier tir debout de la course."

Pour la Norvège, il s'agit du 4e succès d'affilée sur le circuit en comptant celui remporté lors des Mondiaux d'Ostersund la saison dernière.