Biathlon: les Italiennes championnes du monde en relais, les Françaises 4e

Les biathlètes italiennes ont été sacrées pour la première fois championnes du monde en relais féminin (4x6 km), samedi à Oberhof en Allemagne.

Portées par Lisa Vittozzi, elles ont devancé les Allemandes et les Suédoises, alors que les Françaises, victorieuses de deux des quatre relais de la saison, ont échoué au pied du podium.

Impressionnantes, les Italiennes (Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi) ont terminé la course avec un total de deux pioches seulement, contre six pour les Allemandes et onze et deux tours de pénalité pour les Suédoises.

Vittozzi, qui a signé un sans faute au dernier tir debout, s'offre une troisième médaille après le bronze lors de l'individuel et du relais mixte simple.

Les Françaises (Lou Jeanmonnot, Anaïs Chevalier-Bouchet, Chloé Chevalier, Julia Simon) n'ont pu imiter le relais masculin, sacré plus tôt champion du monde

Malgré un dernier relais assuré par la championne du monde de poursuite et leader de la Coupe du monde Julia Simon, elles ont fini à la 4e place (12 pioches, 1 tour de pénalité.

En début d’après-midi, le relais français composé d’Antonin Guigonnat, Fabien Claude, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet s'était imposé devant les grandissimes favoris norvégiens, privant Johannes Boe d’un possible septuplé inédit lors de ces Mondiaux.

Pas à la fête en individuel depuis le début des championnats, l’équipe de France masculine a su tirer son épingle du jeu au milieu des rafales de vent pour s’imposer devant la Norvège, championne olympique et du monde en titre, victorieuse des quatre relais disputés depuis le début de la saison.

Vainqueur de cinq courses lors de ces Mondiaux (sprint, poursuite, individuel, relais mixte et relais mixte simple), Johannes Boe doit se contenter de l'argent et voit ses espoirs de septuplé s'envoler. Lors de la mass start dimanche, il pourra toutefois égaler sa compatriote Marte Olsbu Roeiseland, sept fois médaillée (dont cinq fois en or) en autant de courses aux Mondiaux-2020.