Biathlon: Simon en pole position, l'épidémie de Covid-19 offre le cristal à Boe

Julia Simon, en quête d'un premier gros globe de cristal, aborde avec une marge intéressante mais pas encore décisive l'avant-dernière étape de Coupe du monde de biathlon, de jeudi à dimanche à Oestersund (Suède), quand l'épidémie de Covid-19 qui décime le circuit masculin a couronné le Norvégien Johannes Boe plus vite que prévu.

A cinq courses individuelles de la fin de la saison, deux à Oestersund, individuel jeudi et mass start dimanche, et trois à Oslo la semaine suivante, Simon (26 ans) dispose de 158 et 173 points d'avance sur ses deux plus proches poursuivantes au classement général, respectivement la Suédoise Elvira Oeberg et l'Italienne Lisa Vittozzi. 450 points au maximum restent à distribuer.

La semaine écoulée ne pouvait pas être pire pour Oeberg, qui n'a inscrit aucun point, éjectée du top 60 du sprint et par conséquent de la poursuite à Nove Mesto (République tchèque).

Avec un top 5 et un top 10, Vittozzi a elle tenu le rythme de la Française et finalement, c'est peut-être elle qui va devenir la menace N.1 pour Simon, tant Oeberg, tombée malade aux Mondiaux à Oberhof en février (sans invoquer le Covid-19 alors), est à la peine depuis.

La bonne nouvelle pour Simon, alors que le Covid-19 décime le circuit masculin, c'est qu'il ne devrait pas la rattraper au pire moment, dans le sprint final de la course au gros globe, puisque la récente championne du monde de poursuite s'en remet juste.

- Première depuis Bailly ? -

"Aujourd'hui je prends peut-être un peu l'avantage, mais je sais qu'Elvira est très solide, très forte mentalement aussi, et elle ne va pas lâcher comme ça", se méfiait le week-end dernier celle qui a l'occasion de devenir la première Française à remporter la Coupe du monde depuis Sandrine Bailly il y a dix-huit ans.

"Je me posais quelques questions sur le physique" après avoir été malade, ajoutait-elle. "J'ai répondu à mes questions: je sais maintenant que ça va être compliqué, il va falloir se battre, la fin de saison est encore longue."

Qu'en sera-t-il de ses principales adversaires ?

Côté masculin, c'est l'hécatombe: trois des quatre premiers du classement général, Johannes Boe, son frère Tarjei, et un autre Norvégien, Sturla Laegreid, plus Quentin Fillon Maillet et le Suédois Sebastian Samuelsson -- au moins -- ont été testés positifs au Covid-19 depuis une semaine.

Le trio norvégien vise un retour dimanche pour la mass start mais ne participera pas à l'individuel jeudi, a indiqué leur fédération, ce qui a pour conséquence immédiate d'assurer à Johannes Boe de remporter la Coupe du monde. Dans ces conditions, ses 399 points d'avance le mettent hors de portée de Laegreid, le dernier qui pouvait mathématiquement l'en priver.

- Boe comme Poirée -

A 29 ans, Boe s'offre le gros globe de cristal pour la quatrième fois de sa carrière, après ceux gagnés d'affilée entre 2019 et 2021. Il rejoint ainsi le Français Raphaël Poirée, au tournant des années 2000, et l'Allemand Frank Ullrich, à celui des années 1980. Mènent toujours la danse Martin Fourcade, avec sept gros globes remportés consécutivement entre 2011 et 2018, et le Norvégien Ole Einar Bjoerndalen et la Suédoise Magdalena Forsberg, avec six chacun.

Ce gros globe vient couronner sa saison ébouriffante: avant même la fin de l'hiver, le Scandinave a d'ores et déjà égalé le record de victoires individuelles en une saison, qu'il avait établi en 2018/2019, avec seize succès, Coupe du monde et Mondiaux confondus. Il lui reste potentiellement quatre courses individuelles à disputer.

Il a dominé de la tête et des épaules les Mondiaux-2023 à Oberhof (Allemagne) en février, avec cinq médailles d'or, dont trois en individuel (sprint, poursuite et individuel), et au total sept médailles en sept courses.

Le podium ne lui a échappé qu'une fois cet hiver, lors de la première course de la saison fin novembre, un individuel à Kontiolahti (Finlande). Il est monté sur les 19 suivants, jusqu'à son absence jeudi.

Le programme de la 8e étape:

. Jeudi

(13h15) Individuel femmes

(16h20) Individuel hommes

. Samedi

(14h00) Relais femmes

(16h30) Relais hommes

. Dimanche

(13h00) Mass start femmes

(16h00) Mass start hommes