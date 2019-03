Biathlon: une 16e victoire record et un Grand Chelem pour Boe

Le Norvégien Johannes Boe a bouclé l'hiver de la plus belle des manières en portant à 16 son record de victoires sur une saison à l'issue de la mass start d'Oslo, dernière épreuve de la Coupe du monde de biathlon.

Boe s'offre également un Grand Chelem avec le gain des quatre petits Globes de cristal.

Le Norvégien de 25 ans avait déjà tué tout suspense concernant les classements général, du sprint, de la poursuite et de l'individuel. Il a enrichi sa collection en y ajoutant le petit Globe de la mass start après son 38e succès en carrière et un magnifique 20/20 à la carabine devant les deux Allemands Arnd Peiffer et Benedikt Doll.

Impérial cette saison, Boe a aussi survolé les Championnats du monde à Ostersund avec 4 médailles d'or (relais mixte, sprint, relais simple mixte, relais) et une d'argent en poursuite.