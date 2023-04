Biden balaie les questions sur son âge, dit "je me sens bien"

Joe Biden a abordé de front mercredi le sujet tabou de sa candidature à la présidentielle de 2024: il est d'ores et déjà le plus vieux président de l'histoire américaine et il aura 86 ans à la fin de son deuxième mandat s'il l'emporte.

Le président démocrate parle rarement de son âge. Mais les sondages montrent que c'est un facteur qui inquiète une vaste majorité des électeurs, et qui sera inévitablement utilisé contre lui par ses concurrents.

Au lendemain du lancement de sa campagne dans une vidéo de trois minutes diffusée à 06H00 heures du matin, M. Biden, 80 ans, a jugé normal que les gens se posent des questions.

Interrogé sur le sujet lors d'une conférence de presse commune avec son homologue sud-coréen Yoon Suk Yeol à la Maison Blanche, il a admis s'être lui-même posé beaucoup de questions.

"Je conçois que les gens s'interrogent. Moi-même je m'interrogerais. Je me suis interrogé avant de décider de faire campagne", a-t-il répondu.

"Je me sens bien", a-t-il ajouté, assurant avoir suffisamment d'énergie pour faire campagne tout en exerçant une des fonctions les plus exigeantes du monde. "Je suis enthousiaste à cette perspective."

"Les gens verront bien", a poursuivi le président américain. Ils suivront une campagne électorale et ils décideront si j'ai ce qu'il faut ou pas."

Il a même plaisanté sur son âge. "Je ne sais même pas quel âge j'ai. Je n'arrive pas à le dire, ça ne percute pas."

- Battre Donald Trump -

La seule façon dont M. Biden aborde généralement la question est par des plaisanteries légères sur sa longue expérience politique --il a siégé 36 ans au Sénat avant de devenir le vice-président de Barack Obama pendant huit ans.

Mais ça ne fait pas rire les électeurs.

Si le démocrate affiche une endurance peu commune, jonglant entre crises internationales et grandes réformes, son principal handicap reste son âge.

Selon un récent sondage de NBC News, 70% des Américains --y compris 51% des démocrates -- considèrent que Joe Biden ne devrait pas se représenter en 2024. Et 69% de ceux qui sont opposés à sa candidature invoquent son âge comme un facteur décisif ou important.

Qu'est-ce qui motive Joe Biden à se représenter? Est-ce le fait que les présidents en exercice se représentent toujours pour un second mandat aux Etats-Unis? Ou se sent-il plutôt de la mission historique de faire échec à Donald Trump, qu'il a battu en 2020 et qui veut revenir à la Maison Blanche?

Donald Trump, 76 ans, apparaît actuellement comme le favori pour l'investiture républicaine malgré ses ennuis judiciaires. Accusé d'avoir acheté le silence d'une actrice de films X, il est aussi sous la menace d'enquêtes sur ses pressions électorales en Géorgie en 2020 et la gestion d'archives classifiées de la Maison Blanche.

Une ex-chroniqueuse de presse l'a accusé mardi devant un tribunal civil de New York de l'avoir violée au milieu des années 90.

Alors qu'on lui demandait mercredi s'il se considérait comme la seule personne capable de battre Donald Trump, le président démocrate a répondu: "Je ne suis peut-être pas le seul, mais je le connais bien et je sais le danger qu'il représente pour notre démocratie."

"Nous avons déjà vécu tout cela", a-t-il souligné.