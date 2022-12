Biden et le prince britannique William discutent du climat à Boston

Le président des Etats-Unis Joe Biden a rencontré brièvement vendredi le prince britannique William, héritier du trône de l'ancienne puissance coloniale, à Boston, où le prince de Galles doit présider un gala sur le changement climatique.

Les deux hommes - le prince a 40 ans, le président américain le double - se sont serré la main et ont échangé quelques banalités et plaisanteries sur le froid polaire qui enveloppe la cité historique de la Nouvelle-Angleterre, lors d'une rencontre devant la bibliothèque et le musée John F. Kennedy.

Le voyage de trois jours de William et de son épouse Kate devait culminer vendredi soir avec la deuxième édition du prix "Earthshot" créé par le prince en 2020 pour soutenir des solutions innovantes visant à régénérer la planète et lutter contre le changement climatique. Cinq prix de plus d'un million d'euros seront décernés dans cinq catégories.

Une myriade de stars sont attendues au MGM Music Hall de Boston, parmi lesquelles la chanteuse Billie Eilish et l'acteur Rami Malek.

Joe Biden, qui vient de recevoir en visite d'Etat son homologue français Emmanuel Macron, était à Boston pour une levée de fonds de son parti démocrate et pour cette rencontre avec William, qui a duré moins d'une heure.

Les deux hommes devaient discuter de "leurs objectifs communs sur le climat" ainsi que des questions de santé mentale et de lutte contre le cancer, avait dit la porte-parole de la présidence américaine, Karine Jean-Pierre.

Le prince et la princesse de Galles sont en visite de trois jours à Boston, leur première aux Etats-Unis depuis 2014 et leur première à l'étranger depuis la mort de la reine Elizabeth II, le 8 septembre.

Censé redorer l'image de la Couronne britannique dans l'ancienne colonie américaine, le voyage se déroule dans une relative indifférence à Boston et a été assombri par une polémique après des remarques racistes survenues lors d'une soirée mardi au palais de Buckingham, à Londres.

