Biden, le "car guy", assure que l'avenir de la voiture électrique sera américain

"Je m'appelle Joe Biden et je suis un type qui aime les voitures."

Le président américain a vanté mardi, depuis Dearborn, dans le Michigan, l'avenir des voitures électriques, promettant des objectifs "clairs, forts" pour permettre aux Etats-Unis de rattraper leur retard sur la Chine.

"L'avenir de l'industrie automobile est électrique", a-t-il martelé depuis le Ford Rouge Electric Vehicle Center.

"La seule question est de savoir si nous construisons ces véhicules et les batteries qui vont avec ici aux Etats-Unis ou si nous dépendrons d'autres pays."

"A ce jour, la Chine fait la course en tête", a-t-il dit, soulignant en particulier l'avance de la deuxième puissance économique mondiale dans les batteries. "Ils pensent qu'ils vont gagner, mes amis, j'ai un message pour eux: ils ne gagneront pas", a-t-il ajouté.

Comme il le fait depuis plusieurs jours, le président américain est venu promouvoir son plan d'investissements massifs dans les infrastructures.

Cet "American Jobs Plan" de quelque 2.000 milliards de dollars n'est à ce stade qu'une proposition qui devra être votée -- en l'état ou fortement modifiée -- par le Congrès, où les démocrates ne disposent que d'une étroite majorité.

Le texte prévoit des incitations multiples pour soutenir le marché des véhicules électriques, avec la construction d'un réseau national de 500.000 stations de recharge d'ici 2030, et le passage à l'électricité pour 20% des célèbres bus jaunes de ramassage scolaire.

- "Cet engin va sacrément vite!" -

Lors de son discours, le président démocrate a dénoncé le coup de frein donné par son prédécesseur au développement des véhicules électriques. Et ironisé sur ses initiatives annoncées mais restées lettre morte.

"Ils annonçaient la semaine des infrastructures, et ils l'annonçaient, et ils l'annonçaient... Chaque semaine, pendant quatre ans! Et ils n'ont rien fait du tout!", a-t-il lancé.

Peu après son discours, le président septuagénaire a démontré sa passion pour l'automobile en se mettant, avec un plaisir évident, au volant de la nouvelle Ford électrique F-150 pour un test.

"Cet engin va sacrément vite!", a-t-il lancé par la fenêtre, tout sourire, aux journalistes présents lors de son déplacement.