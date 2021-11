Biélorussie-Pologne : "Cette situation dramatique illustre la façon dont l'Union européenne pense la question migratoire"

La pression migratoire ne cesse de croître à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Les tensions aussi. Varsovie refuse de laisser entrer de potentiels réfugiés sur son territoire et les repousse systématiquement. Au moment où la politique migratoire polonaise se durcit à des fins populistes, l’Union européenne n’arrive pas à se positionner et peine à parler d'une seule voix, selon le politologue et historien Jean-Yves Potel. Entretien.