BinckBank Tour: victoire finale de Matej Mohoric

Le Slovène Matej Mohoric (Barhain) a remporté le BinckBank Tour cycliste au terme de la dernière étape qui est revenue à l'Australien Michael Matthews (Sunweb), dimanche au sommet du mur de Grammont (Belgique).

Mohoric enlève sa première course par étapes de niveau WorldTour et succède au palmarès au Néerlandais Tom Dumoulin.

Au classent général final, il devance Matthews de cinq secondes.

Ce dernier s'est imposé ce dimanche dans une arrivée en côte devant le Belge Greg Van Avermaet (BMC) et le Tchèque Zdenek Stybar (Quick-Step).

Leader du classement général avant cette ultime étape, Mohoric, attaqué à plusieurs reprises, a craqué dans les derniers hectomètres mais est tout de même parvenu à préserver une courte avance sur le vainqueur du jour.

"On a tout tenté mais Mohoric a tenu bon face à toutes les attaques, a commenté Matthews. Je dois finalement me contenter de cette victoire d'étape et d'une place sur le podium, juste en-dessous du vainqueur".

"Après tout ce que j'ai enduré cette saison, les chutes et les maladies, je peux m'en contenter. Cette victoire me fait même un bien fou. J'ai d'ailleurs hurlé ma joie en levant les bras sous la banderole d'arrivée. C'est toute ma frustration qui s'exprimait. Je vais maintenant aller courir à Plouay, puis au Canada avec je l'espère, d'autres victoires à la clé", a-t-il encore déclaré.