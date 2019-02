Biométrie, reconnaissance faciale : quels dangers avec les technologies sécuritaires de surveillance numérique ?

Un peu d'histoire du fichage informatique L'informatique — donc le traitement et l'identification numérique des personnes — a été utilisée pour la première fois par les Nazis, durant l'Occupation, pour ficher et déporter les Juifs aidés par le gouvernement de Vichy : "Ce sont les cartes perforées d’IBM qui ont aidé les Allemands dans leur programme d’extermination décidé le 20 janvier 1942 lors de la conférence de Wannsee. Elles sont utilisées au sein du Service des questions juives des préfectures où les Juifs ont eu obligation de se faire recenser depuis l’ordonnance allemande du 27 septembre 1940 et la loi de Vichy du 2 juin 1941." (Extrait de l'article "IBM et le fichage des Juifs en France") La plupart des systèmes politiques totalitaires modernes se sont appuyés sur l'identification des individus par le traitement informatique. La Stasi, en Allemagne de l'Est, fichait chaque citoyen pour tenter de savoir qui était opposé à son système politique inspiré de l'URSS et mis en place dans le pays après la Seconde guerre mondiale. Cette identification des personnes, facilitée par les ordinateurs, a donc une histoire en lien avec la tyrannie et le contrôle politique, les régimes policiers et totalitaires, ce qui a historiquement poussé à la création de la CNIL, la "Commission nationale informatique et libertés" à la fin des années 1970, alors que les bases de données contenant des informations sur les citoyens français commençaient à se multiplier. La crainte des autorités françaises étaient claires à l'époque : l'informatique ne devait pas pouvoir ficher les citoyens, et toutes les informations contenues dans les bases de données devaient être contrôlées afin qu'elles ne puissent pas être utilisées à des fins répressives ou politiques. En résumé : les libertés publiques ne devaient pas être battues en brèche par l'informatisation de la société, avec toutes les dérives connues et imaginables pour le futur dans ce domaine. "Tout commence par la création d’un projet nommé « SAFARI » qui voit le jour dans les années 1970. Ce projet gouvernemental avait pour but d’identifier chaque citoyen par des numéros et d’interconnecter tous les fichiers de l’administration. SAFARI était un exemple de danger lié à l’informatique et motiva alors le gouvernement à trouver une solution. Ce dernier décida de créer une commission afin que le développement informatique ne porte pas atteinte à la vie privée et aux libertés individuelles. Ce fut la naissance de la CNIL, Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, alors présidée par Bernard Chenot." (Extrait de l'article "L'histoire de la CNIL")

Le contôle des visages en question

Les descriptions, images et capacités du réseau de surveillance des bientôt 400 millions de caméras automatiques à reconnaissance faciale du gouvernement chinois ont choqué en France par leur potentiel liberticide. Mais cette nouvelle forme de police de la "surveillance connectée et automatisée", désormais parfaitement implantée dans la plus grande dictature du monde, semble malgré tout inspirer les dirigeants des pays démocratiques, plutôt que de les inquiéter. La France en tête.Ces intelligences artificielles implémentées par le gouvernement chinois scannent en permanence les citoyens dans les rues — via l'œil des caméras — et ont un goût de dystopie totalitaire futuriste qui ne manque pas de souligner que les libertés publiques et individuelles peuvent très vite disparaître par le biais des technologies numériques en perpétuelle amélioration. Mais pourquoi donc, alors que la surveillance du gouvernement chinois sur ses citoyens choque, des systèmes similaires de reconnaissance faciale et biométrique commencent à s'installer en France sous la pression des politiques, sans être mis particulièrement en cause ?Un an après le projet de loi français de programmation militaire autorisant les fournisseurs d'accès Internet à scanner les activités des internautes français sur le réseau (suivi des déclarations du ministre de l'Intérieur de l'époque Gérard Collomb sur la nécessité d'implanter la reconnaissance faciale par caméras dans le pays), un tableau inquiétant de la surveillance numérique sécuritaire se dessine en Fance. Une surveillance au potentiel intrusif immense grâce au fichier de Traitement électronique sécurisé (TES) biométrique national de 60 millions de Français qui laisse entrevoir, pour de nombreuses organisations de défense des libertés, la généralisation inéluctable de ces technologies de surveillance automatisée, dans le silence le plus complet et… sans aucun débat de fond.Quant à la sécurité offerte par les système biométriques, les associations de défense de la vie privée et des libertés sont unanimes : la sécurisation des biens ou des personnes par ces technologies n'amène pas de bénéfices concrets, voire permettent des détournements à l'opposé de ses objectifs. Le cas des dispositifs de déverrouillage d'appareils numériques par empreintes digitales est symptomatique : des spécialistes du hackerspace Chaos Computer Club en Allemagne ont réussi à déverrouiller le premier Iphone équipé de ce dispositif en 2013, en moins de 24h, en récupérant l'empreinte du pouce du propriétaire sur un… verre de bar. Une parlementaire allemande a vu son empreinte de pouce reproduite, elle aussi, à partir de l'agrandissement d'une photo. Un chercheur de l'entreprise vietnamienne de cybersécurité Bkav a réussi à tromper le logiciel de reconnaissance faciale du nouvel iPhone X en confectionnant un masque imprimé en 3D pour déverrouiller l'appareil, ainsi que la plupart des autres modèles de smartphones.

La reconnaissance faciale est une technologie biométrique de plus en plus aisée à mettre en œuvre : les algorithmes se sont nettement améliorés et les grandes entreprises technologiques comme Amazon proposent même de louer à des services de police américains des logiciels spécialisés dans ce domaine installés dans le "nuage internet". Des startups françaises ont déjà vendu leurs propres logiciels de reconnaissance faciale à des administrations publiques, dont la police française et les services de renseignement. Le marché de la biométrie et plus particulièrement de la reconnaissance faciale est en pleine expansion : ne manque que la multiplication des clients pour qu'il explose.



> Technologies : la France dévoile son consortium de surveillance et de renseignement numérique



Deux lycées publics vont donc installer des portiques de reconnaissance faciale, l'un à Nice, l'autre à Marseille. L'objectif des décideurs politiques à l'origine du projet est de "sanctuariser" les entrées et les sorties dans les établissements secondaires. Mais, comme le souligne l'association La Quadrature du Net (LQDN), qui est montée au créneau dès le début de cette opération, cette sanctuarisation n'est pas anodine :"Il s’agit non seulement de reconnaissance faciale mais également d’un dispositif de « suivi de trajectoire » de certains des visiteurs : un logiciel installé couplé à une caméra permet de détecter des points de comparaison faciale déterminés par un algorithme et de le comparer avec ceux stockés dans une base de données. Un écran mis à la disposition des agents de contrôle permet alors de visualiser trois types de profils : « vert » pour les personnes autorisées à pénétrer dans l’enceinte du lycée, « jaune » pour les personnes non identifiées et invitées à se présenter à l’accueil et « rouge » pour les personnes non identifiées et qui ne se sont pas dirigées dès leur entrée vers l’accueil."

Cette expérimentation débute cette année, en 2019, est limitée dans le temps et est fondée sur le consentement explicite de volontaires au sein des établissements visés, expliquent les décideurs politiques. Mais, pour l'association LQDN, il semble évident que l'objectif à terme est de généraliser le procédé à tous les établissements de la région. La logique sécuritaire développée dans l'argumentaire des décideurs politiques de la région PACA — doublée de nombreuses garanties techniques basées sur le chiffrement et la non conservation des données — permet de justifier la nécessité et l'inocuité de ce dispositif… pour peu qu'aucune analyse poussée des conséquences de celui-ci ne soit effectuée. Particulièrement les conséquences sociales, psychologiques et politiques d'un environnement futur basé sur le contrôle permanent de l'identité des individus mais aussi de leurs comportements, par la surveillance et la reconnaissance visuelle automatisée des visages.

Quelle liberté dans la surveillance totale ?

Le dispositif carcéral du "panoptique", inventé à la fin du 18ème siècle par les frères Bentham, est l'ancêtre — à l'échelle des prisons — de la société de la surveillance numérique sécuritaire qui débute avec l'installation des caméras de reconnaissance faciale.

L'objectif de la structure panoptique est de permettre à un gardien, logé dans une tour centrale, d'observer tous les prisonniers, enfermés dans des cellules individuelles autour de la tour, sans que ceux-ci puissent savoir s'ils sont observés. Ce dispositif devait ainsi donner aux détenus le sentiment d'être surveillés constamment et ce, sans le savoir véritablement, c'est-à-dire à tout moment. Le philosophe et historien Michel Foucault, dans Surveiller et punir (1975), en fait le modèle abstrait d'une société disciplinaire, axée sur le contrôle social. (Panoptique, Wikipedia) L'intérieur de la prison Presidio Modelo, à Cuba, construite sur le modèle du panoptique

La "société disciplinaire axée sur le contrôle social" définie par le philosophe Michel Foucault s'est installée en Chine grâce à la technologie de reconnaissance faciale par caméras du "réseau céleste", couplée au système de Crédit social qui sera pleinement opérationnel dans un an, en 2020.



> Chine : "Sesame Credit", la clef du contrôle social ?



2020, en Chine : c'est à ce moment là que tous les citoyens chinois majeurs seront enregistrés dans une base de données capable de les identifier via des caméras de surveillance et de leur attribuer une « note sociale » en fonction de leurs agissements, bons ou mauvais. Cette technologie de contrôle par caméras couplée à la surveillance des activités sur Internet séduit visiblement de nombreux pays jusqu'en Afrique, comme le Zimbabwe, qui a commandé à l'entreprise chinoise CloudWalk Technology un système équivalent à celui implanté par Pékin, installé dans un premier temps aux frontières et dans les aéroports.

La Chine utilise la reconnaissance faciale pour punir les piétons désobéissants (article du 29 mars 2018, motherboard)



"Les appareils de reconnaissance faciale qui ont été déployés dans la ville de Shenzhen en avril dernier sont emblématiques de ce système de surveillance inédit. Conçu pour lutter contre les individus qui traversent les rues en dehors des passages piétons ou avant que le petit bonhomme vert ne les y autorise, ce dispositif photographie les contrevenants et affiche leur cliché, leur nom et une partie de leur numéro d’identification gouvernemental sur de grands écrans à LED accrochés au-dessus de la rue."

L'idée récurrente des promoteurs de ces systèmes de surveillance est assez simple et peut se résumer ainsi : "C'est pour la sécurité et le bien de tous, et si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre". A cette afirmation s'oppose une réalité bien différente et bien plus sombre : forcer une population à vivre dans une immense prison à l'échelle d'un pays, sous surveillance de gardiens électroniques invisibles prêts à alerter une administration d'Etat (ou déléguée au secteur privé) des moindres faits et gestes de chacun. Mais, surtout, la généralisation des systèmes de surveillance par identification des individus via la reconnaissance faciale change la psychologie d'une population : consciente d'être observée et jaugée en permanence, celle-ci ne peut que modifier son comportement pour se conformer à la conduite estimée la plus "adaptée" aux surveillants.

Le marché et l'électoralisme contre la raison ?

Pour quelles raisons et avec quelles garanties de tels systèmes de surveillances et de contrôle global peuvent-il être acceptés dans des pays qui placent la liberté individuelle au cœur de leurs valeurs ? Personne, au sein des institutions françaises, ne semble vraiment à même de répondre sur ce sujet. Au contraire, l'idée de simplement légaliser cette pratique sécuritaire est désormais sur la table du Sénat avec un projet de loi "relative à la reconnaissance faciale dans les enquêtes terroristes", basée sur le même prétexte que celui brandi par le gouvernement chinois pour justifier — au départ — l'installation de son "réseau céleste" :

(Introduction de la proposition de loi relative à la reconnaissance faciale dans les enquêtes terroristes du sénateur Roger Karoutchi.)



"Et si la reconnaissance faciale était un moyen supplémentaire d'éviter les attentats ? L'identification de Mohamed ABRINI, « l'homme au chapeau » des attentats de Bruxelles, a été rendue possible grâce à un logiciel de reconnaissance faciale développé par le FBI. C'est un fait, la technologie va très vite en la matière : scientifiques et professionnels de la sécurité ne cessent de développer des systèmes de plus en plus performants. Dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, pourquoi se priver d'une telle méthode ? Y aurait-il des obstacles juridiques ou techniques véritablement insurmontables ?"

Un amendement sur la reconnaissance faciale a été proposée à l'Assemblée nationale pour la loi de "prévention et sanction des violences lors des manifestations", rejeté pour l'instant le 24 janvier 2019 :

"Le présent amendement a pour objet de permettre le recours à la technologie de la reconnaissance faciale afin de renforcer l’action de la vidéoprotection. En effet, la technique de la reconnaissance faciale associée à la vidéoprotection permettrait l’identification des individus dangereux au sein d’une manifestation."

Sachant que des logiciels utilisant ces technologies d'intelligence artificielle d'analyses des visages ont déjà été livrés à des services de l'Etat, tel le logiciel de "détection de suspects" Morpho Video Investigator (vendu en 2016 à la police nationale française par l'entreprise française Safran, leader en biométrie), il semble que les lois à ce sujet ne soient pas proposées pour autoriser et contrôler leur utilisation mais plutôt pour les rendre légales à postériori.



Une question survient alors : et si toute cette volonté d'instaurer des systèmes de surveillance biométriques n'était en réalité qu'une publicité politique à des fins électoralistes, doublée d'un lobbying massif des entreprises pour un marché estimé entre 10 et 15 milliards de dollars d'ici à 2022 ? C'est en tout cas ce qu'affirme et démontre le chercheur du CNRS en sociologie Laurent Mucchielli après une enquête ayant donné lieu à la publication de l'ouvrage "Vous êtes filmés ! Enquête sur le bluff de la vidéosurveillance". La vidéo surveillance est utilisée par les politiques pour rassurer leurs électeurs et n'améliore pas la lutte contre la criminalité explique le chercheur :

"Vous êtes filmés ! Enquête sur le bluff de la vidéosurveillance" Laurent Mucchielli "Après avoir enquêté dans trois villes françaises emblématiques, Laurent Mucchielli dresse un constat sans appel : la vidéosurveillance n’est pas et ne sera jamais un outil important de lutte contre la délinquance et encore moins contre le terrorisme. Dissiper les écrans de fumée, percer à jour le « bluff technologique » des industries de sécurité, le gaspillage de l’argent public et la démagogie politique : tels sont les résultats de cet essai sans concession et profondément citoyen."



Sur le site de l'éditeur Armand Colin

Malgré les recherches et les quelques alertes sur le sujet, la nécessité de réguler la reconnaissance faciale ne fait pas encore école en France, même si une question au ministère de l'Intérieur du député LREM Didier Baichère a été posée il y a quelques mois, sans réponse pour l'heure. Aux Etats-Unis le "Center on Privacy & Technology at Georgetown Law", une association de défense de la vie privée, milite pour qu'une régulation d'Etat vienne encadrer les pratiques discriminatoires et liberticides que cette technologie généralise. Le centre a publié un rapport en 2016 analysant les risques et dérives existantes que la reconnaissance faciale produit. Au final, rien se semble survenir du côté de la régulation : les systèmes de surveillance continuent à se déployer dans une quasi indifférence générale.



La récente loi de "prévention et sanction des violences lors des manifestations" comporte en revanche un article parfaitement étudié pour permettre le contrôle des manifestants par la reconnaissance faciale et surtout les empêcher de s'y soustraire :

« Art. 431-9-1. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime. »

Le plus étonnant reste que les seuls à alerter haut et fort sur les dérives de cette technologie si elle n'est pas fortement régulée sont des dirigeants d'entreprise technologiques et des chercheurs, tels Microsoft et le groupe AI Now (chercheurs de l'université de New York étudiant les effets sociaux de l'intelligence artificielle, ndlr) qui, par un communiqué, indiquaient en décembre dernier : "Nous pensons qu’il est important que les gouvernements commencent à adopter des lois pour réglementer cette technologie en 2019. Le génie de la reconnaissance faciale, pour ainsi dire, émerge de la bouteille. Si nous n’agissons pas, nous risquons de nous réveiller dans cinq ans pour constater que les services de reconnaissance faciale se sont étendus de manière à exacerber les problèmes de société."



Peut-être serait-il temps que les personnels politiques écoutent ces voix de spécialistes développant ces technologies, avant que le pire de la dystopie chinoise ne finisse par devenir la réalité des démocraties libérales ?