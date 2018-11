Black Friday: action des Amis de la Terre devant le siège d'Amazon France

Une quarantaine de personnes, à l'appel de l'association Les Amis de la Terre, ont déversé vendredi matin des déchets électroniques devant le siège d'Amazon France à Clichy pour dénoncer la surconsommation et les problèmes de recyclage des appareils, a constaté l'AFP.

"On reproche notamment à Amazon de violer la loi et de ne pas avoir mis en place un système de reprise des déchets électroniques pour les recycler correctement. C'est un gâchis de ressources", a résumé à l'AFP Alma Dufour, chargée de campagne des Amis de la Terre.

L'association avait choisi le Black Friday, "un jour symbole de la surconsommation, pour se faire entendre". Sous une banderole "Amazon hors la loi", les activistes ont déposé une quinzaine de mètres cubes de déchets électriques et électroniques devant l'entrée de la succursale française du géant américain du commerce en ligne.

Pour les Amis de la Terre, "le modèle économique du deuxième distributeur en France de produits électriques et électroniques est basé sur la surconsommation à outrance. Ils cassent les prix et proposent des livraisons toujours plus rapides, ce qui est incompatible avec les objectifs climatiques".

L'association a déposé en septembre dernier un dossier auprès de la Répression des fraudes (DGCCRF) afin de l'alerter sur des "pratiques commerciales trompeuses" d'Amazon, estimant notamment que le groupe "n'informe pas correctement les consommateurs" sur la provenance des produits vendus sur son site.