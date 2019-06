Bleues: Diacre salue le "courage" de Renard

Corinne Diacre a salué le "courage" de sa défenseure Wendie Renard, qui a tenté sa chance deux fois d'affilée sur penalty pour offrir la victoire aux Bleues contre le Nigeria (1-0) lundi soir à Rennes.

Q: L'objectif est-il atteint ?

R: "Non, on en demande toujours plus. Maintenant, le contrat est rempli, on voulait aller chercher cette troisième victoire. On l'a fait même si c'est dans la difficulté. J'ai presque envie de dire qu'on la savoure encore plus. Pour nous, c'était important de gagner, même dans la difficulté."

Q: Qu'avez-vous pensé pendant le recours à la vidéo et les deux penalties ?

R: "A ce moment-là, on ne peut qu'attendre la décision. Il y a un nouveau règlement. Si la gardienne de but n'a pas au moins un pied sur la ligne, c'est penalty à retirer et c'est carton jaune. C'est très sévère. Mais ce sont les lois applicables au premier juin. Aujourd'hui, c'est en notre faveur. Sur le second penalty, je ne peux que saluer le courage de Wendie d'avoir pris ses responsabilités pour aller de nouveau tirer."

Q: Etes-vous déçue par Gaëtane Thiney ?

R: "Non. On a eu des difficultés collectives en première période dans l'animation offensive. Je l'ai trouvée mieux en deuxième période, avec un peu plus d'espace. Elle peut encore faire mieux, mais elle est mieux que sur les deux premiers matches. C'est de bon augure pour la suite."

Q: Quel est votre travail d'ici au 8e ?

R: "On peut faire des progrès sur l'animation offensive, c'est toujours mieux de marquer deux, trois ou quatre buts à chaque match. On va essayer surtout de garder notre assise défensive, continuer à travailler en équipe, on va aussi se reposer physiquement. Ce troisième match, quand on est déjà qualifiés, c'est toujours difficile. Les filles avaient certainement un peu peur de la blessure."

Q: Vous avez su faire preuve de patience...

R: "Un peu trop ce soir... Mais on a pu remettre ce petit coup de collier en deuxième période. La victoire n'est pas illogique, même si elle est un peu étriquée, avec ce but sur penalty."

Propos recueillis en conférence de presse