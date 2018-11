Bleues: Katoto, couver la pépite

"Laissez-lui un petit peu de temps quand même, ce serait pas mal", lâche la sélectionneure Corinne Diacre. La pépite du PSG Marie-Antoinette Katoto, 20 ans, a découvert l'équipe de France cette semaine avant le match amical contre le Brésil, et suscite de grandes attentes à sept mois du Mondial à domicile.

"Elle arrive. Déjà, elle ne connaît personne ici, elle ne connaît pas le château (de Clairefontaine). Le château est tellement grand qu'elle s'est déjà perdue", raconte Diacre, qui connaît les "qualités" de la meilleure buteuse du championnat de France, mais ne veut pas en faire "un cas particulier".

Pas un cas particulier peut-être, mais une avant-centre au potentiel indéniable, en témoignent ses statistiques cette saison - quinze buts en douze matches avec le PSG - et sa prestation retentissante du printemps dernier, en finale de Coupe de France. Coup du sombrero pied droit pour éliminer une défenseure, puis frappe croisée du gauche... L'attaquante a inscrit un but superbe pour punir Lyon (1-0), pourtant meilleur club d'Europe.

"Ca a été la première finale avec mon club. C'est mon premier très gros match de haut-niveau. Contre Lyon, je ne vais pas vous présenter Lyon.... Ca s'est plutôt bien passé", sourit-elle timidement, dans un entretien accordé à l'AFP. "Ca m'a apporté de l'expérience, je pense que ça m'a beaucoup servi ce genre de match".

- "Pas de comparaison" avec Mbappé -

De quoi arriver en majesté à la Coupe du monde des moins de vingt ans, dans le rôle de capitaine des Bleuettes. Patatras ! La native de Colombes a complètement raté cette compétition de jeunes, sans inscrire le moindre but, et a même manqué le penalty de l'égalisation contre l'Espagne en demi-finales (1-0).

"J'ai beaucoup appris. J'ai vu aussi ce qu'il me restait à travailler", confie-t-elle. "J'assume, je suis en partie responsable, il n'y a pas de problème. Je ne me cache pas, je ne me trouve pas d'excuse. Tout n'est pas toujours tout beau tout rose", conclut-elle sur le sujet.

Est-ce la raison pour laquelle Diacre a attendu ce mois de novembre pour lui offrir sa première convocation chez les Bleues, alors qu'elle empilait les buts depuis le début de la saison ? Ou tout simplement afin d'éviter l'emballement, sur le thème, très vendeur, de "Katoto, une Kylian Mbappé au féminin" ?...

L'attaquante du PSG l'assure, elle n'a pas souffert en voyant défiler les listes de Diacre, sans elle. La sélectionneure "sait ce qu'elle fait. S'il fallait attendre, c'est qu'il fallait attendre. Je pense qu'elle a fait le bon choix, je n'ai aucun problème là-dessus".

Et elle ne s'attarde guère sur le parallèle avec Mbappé: "Pour moi, il n'y a pas de comparaison. Kylian c'est un grand joueur, il est très jeune mais comme il l'a dit, on ne parle pas d'âge", lance-t-elle, pince-sans-rire, en reconnaissant que le prodige parisien l'a un peu "chambrée" après son Mondial U20 raté.

- "Le vrai Ronaldo" -

La voilà donc chez les Bleues avec moins de sept mois pour gagner sa place à la Coupe du monde organisée en France (7 juin-7 juillet). "Le Mondial, c'est encore loin. Bien sûr que c'est dans la tête de beaucoup de joueuses, mais je prends étape par étape. Je démarre".

Le foot, elle l'a découvert très tôt, à six ans, en jouant "en bas de chez elle à Colombes", en région parisienne. Puis tout s'est accéléré à 14 ans une fois intégré le pôle espoirs du CNF Clairefontaine. "C'est là où j'ai tout appris, j'ai tout connu, j'ai découvert le monde pro".

Avec, au gré de son ascension éclair, un modèle en tête: "Ronaldo (le Brésilien), le 9 hein, le vrai", insiste-t-elle en expliquant regarder en boucle les buts de l'ex-star du Real Madrid et de la Seleçao. "Il joue au même poste que moi. Je suis fan de lui. Je connais presque tout par coeur".