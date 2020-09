Bleues: Le Sommer capitaine, les jumelles Cascarino titulaires en Serbie

L'attaquante de Lyon Eugénie Le Sommer a été titularisée comme capitaine de l'équipe de France contre la Serbie vendredi (21h00) à Subotica pour la reprise des qualifications à l'Euro féminin, selon la composition dévoilée par l'UEFA.

En cas de but, la joueuse de 31 ans deviendra co-meilleure buteuse de l'histoire des Bleues à égalité avec Marinette Pichon qui détient la marque maximale de 81 buts depuis 2006.

Pour la reprise après six mois d'arrêt, la sélectionneuse Corinne Diacre est privée de six cadres habituelles: les défenseures centrales Wendie Renard (cuisse), Griedge Mbock (tendon d'Achille), Aïssatou Tounkara (genou), les milieux de terrain Amandine Henry (mollet) et Grace Geyoro (tibia), et la gardienne Sarah Bouhaddi, en "pause" avec la sélection.

Pauline Peyraud-Magnin, la gardienne de l'Atlético Madrid, remplace la Lyonnaise comme attendu.

Devant elle en défense centrale, Diacre a aligné une paire inédite composée de Elisa de Almeida (Montpellier) et Estelle Cascarino (Bordeaux), jumelle de Delphine qui est alignée en attaque.

Les positions offensives seront complétées par les Parisiennes Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, ainsi que par la Lyonnaise Amel Majri, qui avait inscrit un triplé au match aller (6-0).

Composition des équipes:

Serbie: Kostic - Orsoja, Slovic (cap.), Damjanovic, Frajtovic - Blagosevic, Pavlovic - Poljak, Cankovic, Filipovic - Mijatovic

France: Peyraud-Magnin - Torrent, De Almeida, E. Cascarino, Karchaoui - Katoto, Bilbault, Le Sommer (cap.) - D. Cascarino, Diani, Majri