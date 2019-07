Bleues: Renard a une relation "normale" avec Diacre et veut continuer en sélection

La défenseure de l'équipe de France Wendie Renard a balayé lundi au micro de la radio RMC les rumeurs de tensions avec Corinne Diacre, estimant avoir une relation "normale" avec la sélectionneuse et fait part de son envie de poursuivre avec les Bleues, quelques jours après l'élimination en quarts du Mondial.

Alors qu'on lui demandait si sa relation avec Corinne Diacre était "froide ou normale", la joueuse de Lyon, a répondu: "La deuxième (affirmation) est la bonne. Je suis une joueuse de l'équipe de France. Tout ce qui m'intéresse c'est de me donner à 100%. Je continue à tout faire pour travailler et à porter le maillot de mon pays. Après, on discute s'il faut discuter sur le terrain et en dehors chaque personne fait sa vie."

Sur le brassard de capitaine retiré depuis mars 2018 au profit d'Amandine Henry, Renard a estimé que la sélectionneuse avait "fait un choix". "Je ne suis pas née avec un brassard comme ma mère m'a dit. Je ne cours pas après le brassard, a ajouté Renard. La page est tournée. Pas de souci par rapport à ça (...) Les gens se permettent de juger alors qu'ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants."

Le retour chez elle à Lyon après l'élimination du Mondial, est "très difficile" a avoué la capitaine de l'OL. "Normalement on devait être à l'hôtel et aller au Groupama Stadium (stade de Lyon où se jouent les demi-finales et la finale). J'ai toujours du mal à digérer. Ca fait mal de sortir même si c'est face aux tenantes du titre. Il y avait moyen de faire autre chose", a-t-elle estimé.

"Quand Rapinoe dit qu'elles ont défendu tout le match, qu'elles ont eu chaud, ça démontre qu'on les a mises en difficulté. Mais tu as beau les mettre en difficulté, ce sont elles qui passent. J'aurais peut-être moins aimé les mettre en difficulté et passer", a poursuivi la défenseure.

"Je veux continuer avec les Bleues tant que mes performances à Lyon seront bonnes et que mentalement ça suivra. Je suis une compétitrice, il me manque un titre avec mon pays", a affirmé Renard, 28 ans, 13 fois championne de France et six fois victorieuse de la Ligue des champions avec l'OL.