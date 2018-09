Bleues: Renard veut "surfer sur l'élan des garçons" et "gagner" le Mondial-2019

"Je suis compétitrice et je veux la gagner": l'internationale française Wendie Renard n'a pas caché lundi son ambition avant le Mondial-2019 disputé en France, la Lyonnaise disant vouloir "surfer sur l'élan des garçons" couronnés cet été.

"On a la chance de pouvoir disputer cette merveilleuse compétition à la maison, j'espère qu'on va surfer sur l'élan des garçons", a déclaré à l'AFP la défenseure de l'équipe de France féminine et de Lyon, en marge de la présentation de la Première division féminine chez le diffuseur Canal Plus.

La joueuse de 28 ans, triple tenante de la Ligue des champions avec l'OL, dit avoir été particulièrement émue par les célébrations et les documentaires consacrés au parcours des Bleus, y trouvant un surcroît de motivation.

"Ca donne envie, ça donne des frissons. Moi j'ai envie de vivre la même chose", a-t-elle dit lundi, à moins de neuf mois de la Coupe du monde, organisée du 7 juin au 7 juillet prochains dans neuf villes françaises.

Pour Wendie Renard, qui a récemment dépassé la barre des 100 sélections, les Bleues ne doivent viser que la victoire finale: "Moi je suis compétitrice et je veux la gagner. C'est pas tous les jours que ça se passe en France", a-t-elle dit.

C'est la première fois qu'une compétition majeure de football féminin se tient en France.

Les joueuses de Corinne Diacre disputeront le match d'ouverture de la compétition le 7 juin au Parc des Princes à Paris. Les demi-finales et la finale se joueront à Lyon, où Wendie Renard a débuté sa carrière au plus haut-niveau en 2006.