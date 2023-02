Bleues: tâtonnements et enseignements avant le Mondial

Les Bleues achèvent contre la Norvège, mardi (21h10) en clôture du Tournoi de France, une revue d'effectif peu compatible avec la recherche de prestations abouties, un parti pris assumé par la sélectionneuse Corinne Diacre à cinq mois du Mondial en Australie.

L'équipe de France a pris le dessus sur le Danemark (1-0) et l'Uruguay (5-1) avec deux "onze" de départ très différents et des animations tactiques changeantes, reléguant la performance générale au second plan pour faire la part belle aux expérimentations.

Dans l'esprit de Corinne Diacre c'est le moment ou jamais de tenter de nouvelles combinaisons. La patronne des Bleues ne disposera que du rassemblement d'avril, ensuite, avant l'annonce de sa liste pour la Coupe du monde (20 juillet - 20 août).

"Je me sers de ce tournoi pour mettre des choses en place, voir des joueuses, tout simplement", et essayer d'avoir le plus de "réponses" possibles avant la dernière ligne droite, a-t-elle expliqué lundi en conférence de presse.

Forcément, les expérimentations se font "parfois au détriment de la performance de certaines joueuses, mais je dois l'accepter", a-t-elle toutefois consenti après la victoire en demi-teinte contre l'Uruguay.

Entre revue d'effectif et innovations, la sélectionneuse court donc plusieurs lièvres à la fois, quitte à mettre les nouvelles venues dans une situation bancale.

Contre la Céleste, le score fleuve apparaît flatteur et la technicienne ne l'a pas caché, frustrée après une première période gâchée par trop d'approximations et une fébrilité défensive assez flagrante.

- "Pas trop mal jouer" -

L'absence de cadres habituelles comme Griedge Mbock, actuellement blessée, et Aïssatou Tounkara, non-sélectionnée à cause de ses difficultés en club, n'a certes pas aidé à fluidifier le jeu tricolore.

Les joueuses amenées à prendre la relève, du moins en février, n'ont cependant pas toutes marqué beaucoup de points, à l'image de Hawa Cissoko, sortie à la mi-temps après une première période complètement manquée.

Au-delà des cas individuels, Diacre en a trouvé certaines "timorées" et peut-être trop tendres pour le niveau international, ce qui pourrait boucher leur horizon à court et moyen termes.

"Après 20 ou 40 minutes, voire après un match entier, je ne condamne personne", a nuancé lundi la sélectionneuse, tout en maintenant la pression sur ses jeunes pousses. "Si à 21 ou 22 ans je leur dis +t'as joué 20 minutes et mis un but, c'est bien arrête-toi là, c'est génial+, non je ne suis pas dans mon rôle. Mon rôle, c'est de leur dire qu'elles peuvent et doivent faire plus".

Face à la Norvège, treizième nation au classement mondial, la sélectionneuse espère voir le curseur s'élever de plusieurs crans sur un plan mental et athlétique, a-t-elle prévenu.

"Au niveau du jeu, je reste sur ma faim. J'attends de l'animation, des prises de risques, de l'audace", a-t-elle détaillé après le succès contre l'Uruguay, obtenu notamment grâce aux premiers buts internationaux de Kessya Bussy et Naomie Feller.

Désireuse d'élargir sa palette, Diacre a profité du Tournoi de France pour tester de nouveau une défense à trois, comme en novembre face à la Norvège (2-1).

A l'heure de retrouver les Scandinaves, toujours privées de leur Ballon d'Or 2018 Ada Hegerberg, la patronne des Bleues dispose d'une nouvelle cartouche pour rôder son équipe avant les échéances de l'été.

Avec le retour des titulaires habituelles? Dans une défense à trois ou à quatre? Comme d'abitude, la technicienne n'a pas laissé filtrer ses intentions lundi face aux journalistes.

"J'ai un troisième match et il y aura une troisième équipe", s'est-elle contentée de répondre. "Je suis là pour voir des choses, je n'ai pas tout vu encore. Je veux me donner un maximum de possibilités".

Impossible d'en savoir plus sur les joueuses et le système choisis. En revanche, l'objectif est affiché: "gagner et essayer de ne pas trop mal jouer".