Bleus: Benzema, une fin d'année sur tous les fronts

Karim Benzema, le revenant surprise des Bleus en 2021, s'apprête à boucler une année chargée sur le terrain et en dehors, avec une qualification pour le Mondial-2022 à assurer, un Ballon d'Or à convoiter et un jugement à assumer dans l'affaire de la sex-tape.

Depuis son rappel inattendu chez les Tricolores, l'attaquant du Real Madrid a soigné son image et ses statistiques, avec un jeu léché et un altruisme qui ne l'a pas empêché d'inscrire 6 buts en 11 matches. A 33 ans, l'ancien banni est au zénith de sa carrière, tant en club qu'en sélection.

A trois semaines de la remise du Ballon d'Or, le 29 novembre à Paris, "KB9" espère dribbler la concurrence de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Jorginho et surtout celle du Polonais Robert Lewandowski, inarrêtable machine à buts avec le Bayern Munich.

Le Français, demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, sort de la meilleure saison de sa carrière sur le plan individuel. Et il compte déjà 4 réalisations en autant de rencontres européennes depuis le début de l'exercice actuel, auxquelles il convient d'ajouter 10 buts et 7 passes décisives en 11 matches de Liga.

- Deschamps élogieux -

Si l'ancien Lyonnais croit en ses chances, c'est aussi le cas de son sélectionneur.

Interrogé sur la possibilité de le voir sacré, Didier Deschamps n'a pas hésité à dépeindre son avant-centre comme "un candidat très sérieux" pour gagner cette "récompense individuelle importante et prestigieuse". "C'est évidemment tout le mal que je lui souhaite", a ajouté le technicien lundi, cinq jours avant la réception samedi du Kazakhstan, potentiellement qualificative pour le Mondial.

Et dire qu'il y a moins de six mois encore, prononcer le nom de Benzema restait quasiment tabou...

Sa réintégration ne s'est pas faite qu'en douceur, puisqu'elle a bouleversé des automatismes et un plan de jeu rodé depuis plusieurs années. Elle a aussi généré tensions et frustrations du côté de ceux qui en ont été victimes, à l'instar d'Olivier Giroud.

"Malgré lui, Karim a bouleversé rapidement notre façon de jouer qui était bien établie avec certains profils offensifs depuis cinq ans. La mayonnaise ne pouvait pas prendre du jour au lendemain surtout avant une compétition comme l'Euro", a relevé l'attaquant de l'AC Milan auprès de L'Equipe, évoquant un "déséquilibre tactique".

De fait, le trio d'attaque formé avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé n'a pas toujours produit les étincelles espérées. L'association avec Benzema, sans contexte le plus fiable des trois depuis son retour, reste encore à parfaire avant la réception du Kazakhstan samedi et le déplacement en Finlande mardi.

- Jugement le 24 novembre -

En attendant, l'avant-centre et capitaine du Real Madrid, qui a prolongé cet été son contrat jusqu'en 2023, s'est offert un premier titre en sélection le mois dernier en Ligue des nations, avec un but contre la Belgique (3-2) en demie puis face à l'Espagne (2-1) en finale, où il a été désigné homme du match.

"Je vais profiter de ce trophée et petit à petit on va se qualifier pour la Coupe du monde et aller la chercher", avait-il lancé dans la foulée.

Sur la route du Qatar, où le prochain Mondial débute dans un an, il y aura cependant un obstacle extra-sportif que Benzema ne pourra pas contourner. Le 24 novembre, le tribunal de Versailles rend son jugement dans l'affaire dite de la "sextape".

En octobre, le parquet a requis dix mois de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende contre Benzema, par ailleurs absent du procès, l'estimant complice d'une tentative de chantage à l'encontre de Mathieu Valbuena, ex-coéquipier en équipe de France menacé par la diffusion d'une vidéo intime.

L'attaquant madrilène a préféré garder le silence cet automne à propos d'une affaire qui a terni son image et mis un sérieux coup d'arrêt à sa carrière internationale. Sur le terrain, en revanche, son talent a parlé pour lui.