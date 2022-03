Bleus: cap sur Marseille, avec vue sur Doha

Les Bleus lancent leur riche année 2022 sans Karim Benzema, ni peut-être Kylian Mbappé malade, mais avec Olivier Giroud et trois bizuths, vendredi (21h15) à Marseille face à la Côte d'Ivoire, un rare amical en guise de galop d'essai en vue du Mondial au Qatar.

L'équipe de France avait prévu un stage à Doha pour cette inhabituelle fenêtre internationale sans match officiel, pour tâter le terrain contre des adversaires de gros calibres (les équipes du Portugal, d'Italie et d'Argentine ont un temps été envisagées), mais le projet est tombé à l'eau.

La préparation à la Coupe du monde, prévue en novembre et décembre dans la péninsule arabique, débute donc sur les rives de la Méditerranée, dans un stade Vélodrome où plus de 65.000 spectateurs sont attendus six ans après la dernière visite des Bleus, en demi-finale de l'Euro-2016 un jour où Antoine Griezmann avait assommé l'Allemagne (2-0) d'un doublé.

La réception des Ivoiriens doit servir à "progresser, perfectionner notre collectif, nos automatismes", affirme Jules Koundé, devenu titulaire en défense. "Pour moi, les matches amicaux ça n'existe pas. Je ne vois qu'une équipe contre laquelle on va jouer, qu'on va tout faire pour battre", assure à l'AFP le joueur du FC Séville.

- Infection ORL pour Mbappé -

La Côte d'Ivoire, non qualifiée pour le Mondial-2022, va se jauger face à un collectif privé certes de Benzema, resté en Espagne pour soigner son mollet gauche, et peut-être de Mbappé, amoindri par une "infection ORL", mais elle reste sur ses gardes.

"Il y aura quelques absents, notamment Karim Benzema, mais la France a de telles réserves que si ce n'est pas l'un, c'est l'autre", a déclaré le sélectionneur français des "Eléphants", Patrice Beaumelle. "C'est peut-être ce qui se fait de mieux au monde dans les aspects offensifs, donc il faudra être prudent", a-t-il relevé.

Son homologue Didier Deschamps va devoir recomposer une ligne d'attaque habituellement occupée par l'inamovible trio formé par Griezmann, Benzema et Mbappé. Rappelé pour la première fois depuis l'Euro, Giroud postule pour une place de titulaire, mais la concurrence de Wissam Ben Yedder et du novice Christopher Nkunku lui bouche l'horizon.

"J'ai dit qu'il aurait du temps de jeu, cela ne veut pas dire qu'il sera forcément titulaire sur les deux matches. Je ferai en sorte de concerner le maximum de joueurs, pour les voir en action", a répondu "DD" jeudi, affirmant ne pas vouloir faire de "cas particulier" autour du N.9 de l'AC Milan.

Nkunku, l'attaquant de Leipzig (24 ans) en pleine bourre, fait lui partie des trois nouveaux venus dans le groupe France, avec le défenseur central de l'OM William Saliba et le latéral droit de Lens Jonathan Clauss.

- Clauss, des "étoiles" dans les yeux -

A 29 ans, le Sang et Or vit un rêve éveillé en côtoyant pour la première fois sous la tunique tricolore les stars Hugo Lloris, Raphaël Varane, Paul Pogba ou encore Kingsley Coman. En novembre 2016, au moment où les Bleus affrontaient la Côte d'Ivoire (0-0) en match amical à Lens, le natif de Strasbourg portait le maillot... d'Avranches, en troisième division, sans contrat professionnel.

"Le parcours de Jonathan force le respect et montre qu'il n'y a pas une seule voie pour arriver en équipe de France lorsqu'on se donne les moyens, qu'on est prêt sur le plan mental à ne jamais baisser les bras", a commenté Lloris jeudi. "C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étoiles dans ses yeux, on sent beaucoup d'excitation chez lui", a-t-il souri.

Si la présence de Clauss au coup d'envoi apparaît improbable, celle de N'Golo Kanté est impossible. Le milieu de terrain de Chelsea, qui s'est absenté mardi pour raisons familiales, ne sera disponible que contre l'Afrique du Sud, mardi à Lille. Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni sont au coude à coude pour tenir la place qu'occupe habituellement "NG" aux côtés de Paul Pogba.

En défense, Koundé, Varane et Lucas Hernandez partent en pole position. Presnel Kimpembe, amoindri par une bronchite cette semaine, "va mieux" et se tient prêt, selon Deschamps.