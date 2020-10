Bleus d'Europe: Griezmann et Dembélé brillent avec le Barça, Mbappé décisif

Antoine Griezmann, titulaire, et Ousmane Dembélé, buteur, ont contribué au succès du FC Barcelone contre la Juventus à Turin (2-0), mercredi, dans une soirée de Ligue des champions aussi marquée par le doublé de passes décisives de Kylian Mbappé avec le Paris SG.

- Bleu ciel: Mbappé passeur décisif, Dembélé buteur -

Face au Basaksehir Istanbul (2-0), Kylian Mbappé a montré que, même en difficulté, il est toujours dangereux, avec deux passes décisives pour Moise Kean. Il réalise la première sur un corner, qu'il tire rarement. L'ancien Monégasque a également donné une offrande à Pablo Sarabia (46e) qui aurait mérité meilleur dénouement. Mais "Kyky" a aussi gâché (37e), pour enchaîner un septième match consécutif de C1 sans but.

Son coéquipier Presnel Kimpembe, titularisé dans une inédite charnière centrale avec Danilo Pereira, a contribué à maintenir inviolée la cage du Paris SG, malgré des pics de stress lors des contres du Basaksehir.

Le Barcelonais Antoine Griezmann a disputé comme titulaire la choc de la journée contre la Juventus à Turin. Installé à la pointe de l'attaque, le Mâconnais aurait pu marquer d'entrée mais sa frappe a heurté le poteau (2e). Son entente avec Lionel Messi a plutôt bien fonctionné, à l'image de la talonnade du Français synonyme de balle de but gâchée par l'Argentin. Seul le but aura manqué à GR7, qui a n'a pas bien exploité un ballon chaud à la 35e, sur une remise en retrait d'Ousmane Dembélé, et a manqué le cadre à un quart d'heure de la fin, bien lancé dans la surface. Remplacé à la 89e par Junior Firpo.

Ousmane Dembélé, qui n'a plus joué pour les Bleus depuis 2018, a lui brillé dans son couloir doit. Sa première tentative de débordement a été stoppée mais la deuxième a été la bonne : il crochète Federico Chiesa et enchaîne par une frappe qui, grâce à la déviation de l'Italien, lobe Wojciech Szczesny (14e). Son deuxième but cette saison en C1. Sur une offrande Messi, il bute ensuite sur le gardien (35e). Un peu moins en vue en seconde période, il n'a pas osé frapper, en bonne position (60e), peu avant de laisser sa place à Ansu Fati.

Le défenseur de Chelsea Kurt Zouma a été solide à son poste, bien qu'il ait été associé en charnière centrale à Antonio Rüdiger qui jouait ses premières minutes cette saison. Sa présence a contribué au large succès à Krasnodar (4-0) des "Blues" de Frank Lampard, qui a laissé sur le banc N'Golo Kanté (entré à la 70e) et Olivier Giroud.

- Bleu de travail: Rabiot en difficulté -

Comme toute la Juve, Adrien Rabiot a souffert au milieu de terrain et peiné à récupérer les ballons confisqués par Frenkie de Jong et Lionel Messi. Un match difficile où il n'a pas commis d'erreur mais n'a pas non plus fait de différence, se mettant simplement en vue sur une frappe non cadrée (70e). Remplacé à la 83e par Federico Bernadeschi.