Bleus du blanc: Perrine Laffont seule au monde sur les bosses

Les mots manquent pour qualifier la supériorité de Perrine Laffont sur les bosses mondiales: l’Ariégeoise, vainqueur samedi à Tremblant (Canada) est toujours invaincue cette saison, qu'elle avait pourtant présentée comme une "année de transition".

. Laffont sans pression

Quatre courses, quatre victoires: la championne olympique de 21 ans écrase le classement général de la Coupe du monde avec 400 points, loin devant sa dauphine Galysheva créditée de 182 points. La saison dernière, elle était montée sur le podium de toutes les courses.

C'est, dit-elle, justement parce qu'elle ne s'est fixé aucun objectif qu'elle a cette facilité actuelle: "Cela me fait tellement du bien de me dire ça, que je ne veux pas tout gagner, que je n’ai pas d’objectifs précis", a-t-elle expliqué, citée par le site Ski-Chrono: "je me sens simplement plus tranquille, et en accord avec cet état d’esprit relâché. C’est facile à gérer".

Chez les garçons, Benjamin Cavet a ramené une belle troisième place du Canada, son troisième podium en quatre courses cet hiver.

. Les skicrossers dans le dur

Le mois de janvier est moins facile pour les skicrossers, qui reviennent d'Idre Fjäll, en Suède, avec une seule place de finaliste sur deux jours, décrochée par François Place, troisième samedi, alors que Bastien Midol, éliminé en 1/2 finale, a terminé 7e.

Dimanche, Place et Jonathan Midol ont été sortis en demi-finales tous les deux, mais ont pris les deux premières place, dans cet ordre, de la petite finale.

L'équipe de France est privée jusqu'à nouvel ordre de l'expérimenté Jean-Frédéric Chapuis, triple vainqueur de la Coupe du monde (2015-16-17), rentré en France pour subir une opération de l'appendicite.

. Les fondeurs hors du coup

Les fondeurs avaient rendez-vous en Allemagne, sur le site des Mondiaux de l'hiver prochain à Oberstdorf, pour un skiathlon samedi et un sprint dimanche.

Maurice Manificat, mal remis d'un mauvais virus, a de nouveau déclaré forfait. "Deux semaines sans entraînement, il faut se rendre à l'évidence, je suis à 100 lieues de pouvoir mettre un dossard", a-t-il indiqué sur son compte Twitter.

Sur le skiathlon (7,5 km libre + 7,5 km classique), le meilleur Français a été Hugo Lapalus, 26e à 1 min 51 sec du vainqueur russe Alexander Bolshunov. En sprint, Valentin Chauvin est resté dernier tricolore en lice, mais a été éliminé en demi-finale d'une course qui a vu trois Norvégiens monter sur le podium.

L'intouchable Johannes Klaebo a gagné et repris le maillot rouge de leader de la Coupe du monde de sprint à Lucas Chanavat, éliminé dès les 1/4 de finale.

. Snowboardcross: Moenne Loccoz au pied du podium

A Big White (Canada), Nelly Moenne Loccoz a été la meilleure française sur l'étape de Coupe du monde de snowboardcross, qu'elle termine quatrième.

En combiné nordique à Oberstdorf, Laurent Muhlethaler, parti 12e de l'épreuve de fond après le saut à ski dimanche matin, a gratté une place et termine 11e à 58 secondes du vainqueur norvégien Jarl Magnus Riiber, leader de la Coupe du monde, à qui il a repris 18 secondes.