Bleus: Giroud encore plus près de Platini au classement des buteurs

Olivier Giroud n'a plus que trois longueurs de retard sur Michel Platini, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus (41 buts), après avoir inscrit lundi contre la Turquie son 38e but en sélection.

Le champion du monde de 33 ans, très peu utilisé par Chelsea, a marqué un nouveau but contre les Turcs lundi au Stade de France, seulement quatre minutes après son entrée en jeu (76e).

Giroud est le joueur le plus prolifique en activité, devant Antoine Griezmann (29 buts) et Karim Benzema (27 buts), l'avant-centre du Real Madrid qui n'a plus été appelé en sélection depuis 2015.

Contre la Turquie, l'ex-attaquant de Montpellier et d'Arsenal a honoré sa 95e sélection.

Les meilleurs buteurs de l'histoire en équipe de France:

1. Thierry Henry: 51 buts, de 1997 à 2010

2. Michel Platini: 41 buts, de 1976 à 1986

3. Olivier Giroud: 38 buts, depuis 2011

4. David Trezeguet: 34 buts, de 1998 à 2008

5. Zinédine Zidane: 31 buts, de 1994 à 2006

6. Just Fontaine: 30 buts, de 1953 à 1960

. Jean-Pierre Papin: 30 buts, de 1986 à 1994

8. Antoine Griezmann: 29 buts depuis 2014

9. Youri Djorkaeff: 28 buts, de 1994 à 2002

10. Karim Benzema: 27 buts, de 2007 à 2015