Bleus: gros coup dur pour Laporte, forfait et remplacé par Umtiti

Il réclamait depuis plus de deux ans de revenir en équipe de France... Le défenseur Aymeric Laporte s'est blessé au genou droit avec Manchester City samedi et doit céder sa place à Samuel Umtiti pour les matches des Bleus contre l'Albanie et Andorre les 7 et 10 septembre.

C'est un gros coup dur pour Laporte qui n'avait plus été convoqué en sélection depuis mars 2017 et n'a jamais disputé la moindre minute en Bleu. Le champion du monde Samuel Umtiti est quant à lui repêché malgré son manque de temps de jeu avec le FC Barcelone.

Laporte, 25 ans, s'est blessé au genou droit contre Brighton en Premier League en commettant une faute sur Adam Webster à la 34e minute. Il a quitté la pelouse sur une civière, le visage grimaçant.

Le défenseur central, régulièrement félicité publiquement par son entraîneur Pep Guardiola pour ses prestations avec Manchester City, avait souvent fait part de sa frustration de ne pas être appelé en Bleu ces derniers mois malgré ses performances en club et ses deux titres de champion d'Angleterre .

"C'est un manque", avait-il ainsi regretté en avril sur le plateau de Téléfoot. "Je me concentre sur Manchester City, mais si Didier Deschamps m'appelle, j'en serais très content", glissait alors l'ancien capitaine des Espoirs.

- "Enfin heureux "-

"Aujourd'hui il va enfin être heureux par rapport aux autres fois où il n'était pas là", s'était amusé le sélectionneur jeudi devant la presse.

"Aymeric est dans un grand club où il est performant. Il l'a été la saison dernière, il continue" et d'autres "ne sont pas dans la même situation sportive", avait estimé "DD", dans une allusion à l'absence remarquée d'Umtiti, devenu simple remplaçant au Barça, derrière le N.1 Clément Lenglet.

Aymeric Laporte misait donc beaucoup sur le rassemblement des Bleus, qui débute lundi à Clairefontaine, à dix mois de l'Euro.

Il voulait notamment tourner la page d'une relation jugée parfois compliquée avec l'équipe de France version Didier Deschamps. Le défenseur s'était fait remarquer sur les réseaux sociaux en soutenant Adrien Rabiot, quand celui-ci avait décidé de ne pas être suppléant à la Coupe du monde 2018, jugeant ce rôle en deçà de son niveau.