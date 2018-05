Bleus: Koscielny blessÃ©, une tuile de plus en dÃ©fense

Sur une civière, en larmes: le probable forfait pour le Mondial-2018 de Laurent Koscielny, touché jeudi soir en Europa League, représente un tracas de plus pour la défense de l'équipe de France, à 40 jours du tournoi.

"Tellement déçu pour toi, j'espère que tu reviendras plus fort et (montreras) encore le grand joueur que tu es", a tweeté la pépite des Bleus, Kylian Mbappé, vendredi à la mi-journée.

L'image était saisissante quand, sur un changement d'appuis dès la 8e minute de la demi-finale retour d'Arsenal (éliminé après sa défaite 1-0 chez l'Atletico Madrid), l'arrière central s'est écroulé, hurlant de douleur et frappant la pelouse du poing.

"Cela n'a pas bonne mine mais on peut toujours espérer un miracle lors des examens", a commenté son entraîneur Arsène Wenger en conférence de presse. "S'il a le tendon d'Achille rompu, je dirais que ses chances pour le Mondial sont inexistantes, mais nous en saurons plus après les examens".

Koscielny souffrait déjà de douleurs récurrentes aux tendons d'Achille, qui lui imposaient depuis des mois des soins quotidiens et l'empêchaient d'enchaîner les matches rapprochés.

Il s'agit d'un gros coup dur pour les Bleus, dont "Lolo" (32 ans) était devenu le repère défensif lors de l'Euro-2016. Son vécu en équipe nationale, où la première de ses 51 apparitions remonte à novembre 2011, offrait aux Bleus une expérience non négligeable au sein d'un groupe qui en manque largement.

- Rami en joker -

Le Corrézien était engagé dans un match à trois pour les deux places de la charnière centrale, avec Raphaël Varane et Samuel Umtiti, devant Presnel Kimpembe en doublure. "Raph" et "Sam" ont désormais de très grandes chances d'être les titulaires en Russie. Varane, souvent blessé, doit éviter un nouveau pépin, comme celui qui l'avait privé de l'Euro-2016.

Le forfait probable de Koscielny pourrait profiter à Adil Rami, souvent appelé quand l'un ces quatre est indisponible. Le Marseillais de 32 ans avait déjà pris le wagon bleu in extremis avant l'Euro-2016 pour pallier le forfait de Varane.

"Moi je suis prêt et je m'imagine être dans le groupe de l'équipe de France", a réagi Rami jeudi soir après la qualification de l'OM pour la finale d'Europa League.

"Mentalement, je suis prêt à 100% à apporter mon expérience, ma combativité. (En sélection) il y a beaucoup de talent, je ne suis pas un joueur de ce talent-là mais j'ai du caractère en tout cas. Je peux apporter un plus", a-t-il aussi relevé. La dernière de ses 33 sélections remonte à novembre 2016.

Kurt Zouma (Stoke) et Aymeric Laporte (Manchester City), appelés quelques fois, ne comptent en revanche respectivement que deux sélections et aucune. Partent également de loin Loïc Perrin (Saint-Etienne) et Clément Lenglet (Séville).

Le pépin Koscielny s'ajoute aux incertitudes sur les côtés concernant les deux titulaires en puissance Djibril Sidibé et Benjamin Mendy.

Sidibé sera-t-il apte? L'arrière droit (25 ans, 15 sélections) a été victime le 15 avril d'une "lésion méniscale" au genou droit, selon les termes de son club, Monaco.

- Mendy "sera OK" selon Guardiola -

Il a décidé de ne pas se faire opérer et se disait, fin avril, "content" de l'évolution de sa blessure, ne ressentant plus aucune douleur, selon L'Equipe. Mais son entraîneur Leonardo Jardim a assuré que la saison du latéral à l'ASM était terminée. Donc, pas de temps de jeu d'ici la liste des 23 joueurs de Didier Deschamps annoncée à la mi-mai...

Dans ce couloir, le sélectionneur a essayé en novembre et en mars le jeune Benjamin Pavard, stoppeur chez le modeste Stuttgart en Allemagne. Il peut aussi rappeler l'expérimenté Mathieu Debuchy (32 ans, 27 sélections, 2 buts), absent des Bleus depuis septembre 2015 mais qui a retrouvé un bon niveau à Saint-Etienne depuis janvier.

Les options Sébastien Corchia (Séville) et Christophe Jallet (Nice), blessés en 2018, sont bien moins plausibles.

Côté gauche, la course contre la montre remonte à plus loin pour Mendy, à fin septembre, lorsqu'il s'est fait opérer du genou droit. Le 22 avril, il a rejoué, disputant les quinze dernières minutes d'un match à l'issue duquel Manchester City a fête son titre.

"Je pense qu'il sera OK pour la Coupe du monde", a commenté son entraîneur Pep Guardiola. Qui l'a cependant laissé sur le banc le week-end dernier...

Au poste d'arrière gauche, Deschamps fait confiance à Lucas Digne (malgré son statut de remplaçant au FC Barcelone), et a donné en mars sa première sélection à Lucas Hernandez, vieux routier à l'Atletico Madrid malgré ses 22 ans. L'ex-titulaire Layvin Kurzawa, auteur d'une saison ratée au PSG, part de plus loin pour rallier la Russie.