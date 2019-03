Bleus: Kurzawa et Coman en revenants, une liste sans surprise

Pas de petits nouveaux mais des revenants: Kingsley Coman et Layvin Kurzawa, éloignés des Bleus depuis novembre 2017, ont été rappelés jeudi par Didier Deschamps pour le début des qualifications à l'Euro-2020 contre la Moldavie et l'Islande.

Pour sa première liste de l'année, le sélectionneur n'a pas livré de surprise, en sollicitant pratiquement tous les champions du monde disponibles.

"Je ne suis pas là pour tenter des choses (...), donner un espoir ou pour faire plaisir", mais pour "analyser, réfléchir" à qui peut "être au plus haut niveau avec l'équipe de France", s'est-il justifié.

Parmi les joueurs sacrés en Russie, il manque toutefois Adil Rami, disparu des radars à Marseille, Thomas Lemar, moins en vue à l'Atlético Madrid, et Steven Nzonzi (AS Rome), peu convaincant.

Anthony Martial retournera à Clairefontaine, un an après sa dernière apparition. Rappelé pour le dernier rassemblement, l'attaquant de Manchester United avait dû déclarer forfait.

Des forfaits, Deschamps a encore dû en gérer à la pelle, surtout en défense. Déjà privé de Mamadou Sakho, Benjamin Mendy et surtout Lucas Hernandez, son titulaire à gauche, il est confronté à l'absence de sa doublure Ferland Mendy, blessé mercredi en Ligue des champions.

- Kurzawa, du "vécu" -

L'absence du Lyonnais est venue compliquer l'équation dans un secteur où la France dispose d'un réservoir limité. Et c'est le Parisien Layvin Kurzawa, 26 ans et 11 sélections, qui a tiré son épingle du jeu.

Son retour ne s'est pas fait "par défaut", même s'il y a "moins de concurrence" à ce poste, a reconnu Deschamps. "Lui aussi à un certain vécu avec nous" et "il est sur le bon chemin" avec le PSG, a-t-il ajouté.

Sur le côté droit, les champions du monde Benjamin Pavard (Stuttgart) et Djibril Sidibé (Monaco) ont conservé la confiance du technicien, resté fidèle aux principes de continuité et de cohésion d'équipe maintes fois vantés.

De la même manière, l'ex-entraîneur de Marseille a reconduit les "anciens" Steve Mandanda (33 ans) et Olivier Giroud (32 ans), unique buteur lors du dernier match en novembre contre l'Uruguay (1-0) mais remplaçant à Chelsea.

L'expérience n'a pas suffi en revanche à Adil Rami. Le défenseur de 33 ans a peut-être vécu son jubilé contre la "Céleste" il y a quatre mois au Stade de France.

C'est Kurt Zouma, défenseur central d'Everton sélectionné pour la dernière fois en octobre, qui participera au déplacement inédit en Moldavie le vendredi 22 mars, puis à la réception de l'Islande le lundi 25 mars au Stade de France.

Clément Lenglet, titulaire au Barça, n'a toujours pas été appelé, malgré sa cote élevée. "Clément comme d'autres font partie des joueurs censés frapper à la porte" des Bleus, mais il "n'a pas d'expérience internationale", contrairement à Samuel Umtiti qui "a une maitrise du haut niveau, une expérience", selon "DD".

- "Des déplacements compliqués" -

Leur coéquipier en club Ousmane Dembélé ne sera pas non plus présent pour animer l'aile gauche de l'équipe de France. Victime mercredi d'une déchirure musculaire à une cuisse, l'ancien feu follet de Rennes et Dortmund est forfait pour "trois à quatre semaines", selon le Barça.

Il est remplacé par Coman (15 sélections), l'ailier de 22 ans du Bayern Munich qui retrouve des sensations après de longs mois de galères. Grièvement blessé en août à une cheville, touché derrière une cuisse en février, l'ancien Parisien a joué une demi-heure mercredi contre Liverpool.

Parmi les 16 champions du monde retenus, figurent sans surprise le gardien Hugo Lloris et son vice-capitaine Raphaël Varane, les milieux Paul Pogba, Blaise Matuidi et Ngolo Kanté, et les vedettes d'attaque Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

Les "Anglais" Lucas Digne (Everton) et Moussa Sissoko (Tottenham) sont également sélectionnés.

Non qualifiés pour le tournoi final de la Ligue des nations, les vice-champions d'Europe ont pour mission de se hisser parmi les deux premières places qualificatives pour l'Euro-2020, dans un groupe H largement à leur portée avec l'Albanie, la Moldavie, Andorre, la Turquie et l'Islande.

Il y aura "des matches rapprochés, des déplacements compliqués", donc "il faudra mettre la détermination, la conviction suffisante" pour être qualifiés en novembre, a prévenu Deschamps. Ca y est, la campagne européenne est lancée!