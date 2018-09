Bleus: la Coupe du monde célébrée dimanche après les Pays-Bas

Le titre de champion du monde des Bleus sera célébré dimanche soir, au Stade de France, après le match contre les Pays-Bas, a indiqué jeudi la Fédération française de football (FFF).

"Cette célébration avec le public du Stade de France se déroulera à l'issue du match contre les Pays-Bas, sur le coup des 22h45. Didier Deschamps, son staff puis les vingt-trois champions du monde seront présentés un à un avant un grand tour d'honneur du stade, avec le trophée de la Coupe du monde", expose encore la FFF.

Hugo Lloris et Steve Mandanda, blessés et indisponibles pour le match contre les Pays-Bas, comptant pour la Ligue des nations (coup d'envoi 20h45), seront présents pour ce son et lumières au Stade de France.